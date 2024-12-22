Коли розпочнуться зимові канікули у школах Одещини

Діти катаються на санчатах. Фото ілюстративне: УНІАН

Зимові канікули для школярів Одещини розпочнуться в різні дати, залежно від рішення кожного навчального закладу. Учні Одеси та району відпочиватимуть з 23 грудня, інші — з 30 грудня. Тривалість канікул варіюватиметься від двох до трьох тижнів.

Про це повідомила пресслужба Одеської обласної державної адміністрації.

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Допис ОДА. Фото: скриншот

Зимові канікули в школах

За інформацією облдержадміністрації, першими на зимові канікули підуть учні Одеси та прилеглих районів — 119 навчальних закладів завершать навчальний процес уже 23 грудня. Але й повернуться до навчання вони раніше за всіх — 6 січня.

Решта 462 заклади загальної середньої освіти області розпочнуть відпочинок 30 грудня. Тривалість канікул залежатиме від графіка навчального процесу і складатиме від двох до трьох тижнів. Додатковий тиждень отримають ті школи, які перенесли осінні канікули на зимовий період.

Заклади дошкільної освіти та позашкілля Одещини працюватимуть у звичному форматі навіть під час канікул.

Проведення свят у школі

Щодо проведення новорічних свят, це можливо лише за умов дотримання заходів безпеки через воєнний стан. Святкові заходи повинні проходити без масового скупчення людей. У разі сигналу повітряної тривоги керівники зобов’язані негайно зупинити захід, сповістити про загрозу та забезпечити евакуацію до укриття.

Нагадаємо, на Різдво та Новий рік графік роботи деяких установ в Україні зазнає змін. "Нова пошта" та Укрпошта частково закриють відділення, тоді як банки продовжать працювати за звичайним розкладом. Також ми писали, що сьогодні в Одесі проводитимуться ремонтні роботи на електромережах у Південному, Північному та Центральному РЕМ.