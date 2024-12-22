Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Завтра школярі Одещини ідуть на зимові канікули, але не всі arrow

Завтра школярі Одещини ідуть на зимові канікули, але не всі

22 грудня 2024 11:27
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Коли розпочнуться зимові канікули у школах Одещини
Діти катаються на санчатах. Фото ілюстративне: УНІАН
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Зимові канікули для школярів Одещини розпочнуться в різні дати, залежно від рішення кожного навчального закладу. Учні Одеси та району відпочиватимуть з 23 грудня, інші — з 30 грудня. Тривалість канікул варіюватиметься від двох до трьох тижнів.

Про це повідомила пресслужба Одеської обласної державної адміністрації

Читайте також:
Завтра школярі Одещини ідуть на зимові канікули, але не всі - фото 1
Допис ОДА. Фото: скриншот

Зимові канікули в школах

За інформацією облдержадміністрації, першими на зимові канікули підуть учні Одеси та прилеглих районів — 119 навчальних закладів завершать навчальний процес уже 23 грудня. Але й повернуться до навчання вони раніше за всіх — 6 січня.

Решта 462 заклади загальної середньої освіти області розпочнуть відпочинок 30 грудня. Тривалість канікул залежатиме від графіка навчального процесу і складатиме від двох до трьох тижнів. Додатковий тиждень отримають ті школи, які перенесли осінні канікули на зимовий період.

Заклади дошкільної освіти та позашкілля Одещини працюватимуть у звичному форматі навіть під час канікул.

Проведення свят у школі

Щодо проведення новорічних свят, це можливо лише за умов дотримання заходів безпеки через воєнний стан. Святкові заходи повинні проходити без масового скупчення людей. У разі сигналу повітряної тривоги керівники зобов’язані негайно зупинити захід, сповістити про загрозу та забезпечити евакуацію до укриття.

Нагадаємо, на Різдво та Новий рік графік роботи деяких установ в Україні зазнає змін. "Нова пошта" та Укрпошта частково закриють відділення, тоді як банки продовжать працювати за звичайним розкладом. Також ми писали, що  сьогодні в Одесі проводитимуться ремонтні роботи на електромережах у Південному, Північному та Центральному РЕМ.

Одеса свята діти канікули Новини Одеси школа

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:33 Виплати ВПО затримують — що робити українцям

11:27 Завтра школярі Одещини ідуть на зимові канікули, але не всі

11:14 РФ атакувала дронами — в ПС розповіли, скільки вдалося збити

11:07 Електроенергія у 2025 році — хто зможе платити 1,32 грн/кВт-год

10:56 Коли зникнуть передріздвяні черги на кордоні — відповідь ДПСУ

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

10:55 Зоозахисники вимагають розслідувати вбивство в одеському звіринці

10:28 Росія вивела всі ракетоносії з Чорного моря — де є загроза

09:58 Масштабні відключення світла в Одесі сьогодні — причини

09:55 У Садового оголосили тендер на будівництво нового АТП у Львові

09:35 Працівник ТЦК за хабар допоміг оформити відстрочку — вирок суду

11:33 Виплати ВПО затримують — що робити українцям

11:27 Завтра школярі Одещини ідуть на зимові канікули, але не всі

11:14 РФ атакувала дронами — в ПС розповіли, скільки вдалося збити

11:07 Електроенергія у 2025 році — хто зможе платити 1,32 грн/кВт-год

10:56 Коли зникнуть передріздвяні черги на кордоні — відповідь ДПСУ

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

10:55 Зоозахисники вимагають розслідувати вбивство в одеському звіринці

10:28 Росія вивела всі ракетоносії з Чорного моря — де є загроза

09:58 Масштабні відключення світла в Одесі сьогодні — причини

09:55 У Садового оголосили тендер на будівництво нового АТП у Львові

09:35 Працівник ТЦК за хабар допоміг оформити відстрочку — вирок суду

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Text

18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити