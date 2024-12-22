Когда начнутся зимние каникулы в школах Одесчины

Дети катаются на санках. Фото иллюстративное: УНИАН

Зимние каникулы для школьников Одесской области начнутся в разные даты в зависимости от решения каждого учебного заведения. Ученики Одессы и района будут отдыхать с 23 декабря, другие — с 30 декабря. Продолжительность каникул будет варьироваться от двух до трех недель.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной государственной администрации.

Читайте также:

Сообщение ОГА. Фото: скриншот

Зимние каникулы в школах

По информации облгосадминистрации, первыми на зимние каникулы пойдут учащиеся Одессы и близлежащих районов — 119 учебных заведений завершат учебный процесс уже 23 декабря. Но и вернутся к обучению они раньше всех — 6 января.

Остальные 462 заведения общего среднего образования области начнут отдых 30 декабря. Продолжительность каникул будет зависеть от графика учебного процесса и составлять от двух до трех недель. Дополнительную неделю получат школы, которые перенесли осенние каникулы на зимний период.

Заведения дошкольного образования Одесчины будут работать в обычном формате даже во время каникул.

Проведение праздников в школе

Что касается новогодних праздников, это возможно только при соблюдении мер безопасности через военное положение. Праздничные мероприятия должны проходить без массового скопления людей. При сигнале воздушной тревоги руководители обязаны немедленно остановить мероприятие, сообщить об угрозе и обеспечить эвакуацию к укрытию.

Напомним, на Рождество и Новый год график работы некоторых учреждений в Украине претерпевает изменения. "Новая почта" и Укрпочта частично закроют отделения, в то время как банки продолжат работать по обычному расписанию. Также мы писали, что сегодня в Одессе будут проводиться ремонтные работы на электросетях в Южном, Северном и Центральном РЭС.