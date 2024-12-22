Новые правила: услуги без направления врача станут платными

Доктор с пациентом в больнице. Фото иллюстративное: УНИАН

Уже с 1 января введены новые правила оплаты медицинских услуг по всей Украине. Пациенты, которые обращаются к врачу без направления, смогут получать услуги только на платной основе.

Об этом в комментарии "Киев24" рассказала экс-заместитель министра здравоохранения Наталья Лисневская.

Читайте также:

Платные услуги из-за самообращения

По ее словам, с начала 2025 года пациенты, которые обращаются в медицинские учреждения без направления семейного или специализированного врача, будут получать услуги исключительно за свой счет. Это нововведение направлено на оптимизацию работы медицинских учреждений и сокращение количества ненужных обращений.

"Мы урегулировали вопросы, какие услуги и когда могут быть платными. Если человек решил обратиться в больницу без направления, он может это сделать, но только на платной основе", — пояснила экс-заместительница.

Наталья Лисневская говорит, что новые правила также касаются услуг, не входящих в программу медицинских гарантий, финансируемую НСЗУ.

"Все, что гарантировано государством, бесплатно. Если заведение предоставляет услуги сверх этих гарантий, это может быть платным", — отметила Лисневская.

Электронные направления

Положительное изменение — переход на электронные направления, снижающие бумажную бюрократию.

"Система работает, пациенту не нужно носить бумажные направления, все удобно и прозрачно", — добавила представитель министерства.

Напомним, в Одесской области с нового года уменьшат количество койко-мест в больницах. Также мы писали, что зимние каникулы для школьников Одесчины начнутся в разные даты в зависимости от решения каждого учебного заведения.