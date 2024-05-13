Поспішіть сісти за кермо — як в понеділок з Одеси дістатися сусідніх країн

Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот

Станом на ранок понеділка, 13 травня, на трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори в напрямку кордону з Молдовою. Варто зазначити, що наразі їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. Дорога до Молдови сьогодні зранку може тривати трохи більше години.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є невеликий затор на виїзді з міста, у районі Великого Дальнику та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку. Ця ділянка на картах позначена червоним та помаранчевим кольорами. Перед самим пунктом пропуску на ранок понеділка дорога вільна.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На пункті пропуску "Старокозаче" наразі не зафіксовані черги на перетин кордону. Проте ця ситуація може з часом змінитися, адже часто на КПП фіксуєть скупчення машин у бік Молдови.

КПП "Старокозаче". Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в межах Сарати та Саф'ян, а також на під'їзді до самого поромного пункту "Орлівка" в селі Новосільське. Проте варто зазначити, що розміри заторів не є великими й суттєво не впливають на трафік. Дістатися автівкою Румунії у понеділок можна за 4 години.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Ціни на пальне

На автозаправних станціях України ціни на пальне не змінилися. За останню добу вартість всього пального залишилась на рівні попереднього дня.

За даними моніторингового сайту, 13 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 59,48 грн/л;

А-95 — 55,84 грн/л;

А-92 — 52,44 грн/л;

дизельне пальне — 53,53 грн/л;

скраплений газ — 26,95 грн/л.

Нагадаємо, тепер до Бессарабії можна буде потрапити катером в обхід траси Одеса — Рені. Нарешті починає роботу судно, яке курсуватиме між Білгородом-Дністровським та Овідіополем.



Також ми писали, що тепер пасажирські перевізники, які курсують з Одещини до Румунії, мають можливість заздалегідь обирати час перетину кордону. Таким чином, пасажири автобусів зможуть вчасно та без черг проходити контроль на КПП "Орлівка — Ісакча".