Поспешите сесть за руль — как в понедельник из Одессы добраться до соседних стран

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

По состоянию на утро понедельника, 13 мая, на трассе Одесса – Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой. Стоит отметить, что сейчас их размеры не значимы и ситуация на дороге остается под контролем. Дорога в Молдову сегодня утром может занять немного больше часа.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть небольшая пробка на выезде из города, в районе Большого Дальника и КПП, которая находится в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Этот участок на картах обозначен красным и оранжевым цветами. Перед самым пунктом пропуска на утро понедельника дорога свободна.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Староказачьего

На пункте пропуска "Староказачье" пока не зафиксированы очереди на пересечение границы. Тем не менее, эта ситуация может со временем измениться, ведь часто на КПП фиксируется скопление машин в сторону Молдовы.

КПП "Староказачье". Фото: скриншот

Пробки на Орловку

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты и Сафьян, а также на подъезде к самому паромному пункту "Орловка" в селе Новосельское. Однако стоит отметить, что размеры пробок не большие и существенно не влияют на трафик. Добраться автомобилем до Румынии в понедельник можно за 4 часа.

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Цены на топливо

На автозаправочных станциях Украины цены на горючее не изменились. За последние сутки стоимость всего горючего осталась на уровне предыдущего дня.

По данным мониторингового сайта, 13 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 59,48 грн/л;

А-95 — 55,84 грн/л;

А-92 — 52,44 грн/л;

дизельное топливо — 53,53 грн/л;

сжиженный газ — 26,95 грн/л.

Напомним, теперь в Бессарабию можно будет попасть катером в обход трассы Одесса — Рени. Наконец-то начинает работу судно, которое будет курсировать между Белгородом-Днестровским и Овидиополем.



Также мы писали, что пассажирские перевозчики, которые курсируют из Одесщины в Румынию, имеют возможность заранее выбирать время пересечения границы. Таким образом, пассажиры автобусов смогут вовремя и без очередей проходить контроль на КПП "Орловка — Исакча".