Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Поспешите сесть за руль — как в понедельник из Одессы добраться до соседних стран arrow

Поспешите сесть за руль — как в понедельник из Одессы добраться до соседних стран

13 мая 2024 09:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Поспешите сесть за руль — как в понедельник из Одессы добраться до соседних стран
Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

По состоянию на утро понедельника, 13 мая, на трассе Одесса – Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой. Стоит отметить, что сейчас их размеры не значимы и ситуация на дороге остается под контролем. Дорога в Молдову сегодня утром может занять немного больше часа.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть небольшая пробка на выезде из города, в районе Большого Дальника и КПП, которая находится в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Этот участок на картах обозначен красным и оранжевым цветами. Перед самым пунктом пропуска на утро понедельника дорога свободна.

Поспешите сесть за руль — как в понедельник из Одессы добраться до соседних стран - фото 1
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Староказачьего

На пункте пропуска "Староказачье" пока не зафиксированы очереди на пересечение границы. Тем не менее, эта ситуация может со временем измениться, ведь часто на КПП фиксируется скопление машин в сторону Молдовы.

Поспешите сесть за руль — как в понедельник из Одессы добраться до соседних стран - фото 2
КПП "Староказачье". Фото: скриншот

Пробки на Орловку

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты и Сафьян, а также на подъезде к самому паромному пункту "Орловка" в селе Новосельское. Однако стоит отметить, что размеры пробок не большие и существенно не влияют на трафик. Добраться автомобилем до Румынии в понедельник можно за 4 часа.

Поспешите сесть за руль — как в понедельник из Одессы добраться до соседних стран - фото 3
Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Цены на топливо

На автозаправочных станциях Украины цены на горючее не изменились. За последние сутки стоимость всего горючего осталась на уровне предыдущего дня.

По данным мониторингового сайта, 13 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 59,48 грн/л;
  • А-95 — 55,84 грн/л;
  • А-92 — 52,44 грн/л;
  • дизельное топливо — 53,53 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,95 грн/л.

Напомним, теперь в Бессарабию можно будет попасть катером в обход трассы Одесса — Рени. Наконец-то начинает работу судно, которое будет курсировать между Белгородом-Днестровским и Овидиополем.

Также мы писали, что пассажирские перевозчики, которые курсируют из Одесщины в Румынию, имеют возможность заранее выбирать время пересечения границы. Таким образом, пассажиры автобусов смогут вовремя и без очередей проходить контроль на КПП "Орловка — Исакча".

Одесса
Молдова
граница
КПП
Румыния
авто
Одесская область
пробки
Новости Одессы
очереди

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина