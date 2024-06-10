Затори на трасі Одеса-Рені станом на 10 червня

Поспішіть сісти за кермо — яка ситуація на трасі Одеса — Рені у понеділок
Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів зранку у понеділок, 10 червня. Однак, наразі скупчення автівок на дорогах не є сутєєвим та рух до сусідні країн не ускладнений.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік Паланки фіксуються затори на виїзді з Одеси та перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку. Ця ділянка на картах позначена помаранчевим кольором. Перед самим пунктом також є невелика черга.
Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"
У напрямку пункта пропуску "Старокозаче — Тудора" наразі немає заторів. Рух до цього КПП вільний, тож стояти у чергах не доведеться.
Затори у напрямку Орлівки
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин за поворотом на Старі Трояни, у межах сіл Броска та Саф'яни. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску теж невелика черга.
Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"
На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор в селі Новосільське та на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим та червоним кольорами.
Ціни на пальне
За даними моніторингового порталу, 10 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 59,65 грн/л;
- А-95 — 55,98 грн/л;
- А-92 — 52,51 грн/л;
- дизельне пальне — 52,44 грн/л;
- скраплений газ — 26,54 грн/л.
Нагадаємо, на трасі Одеса — Рені планують засипати майданчик та організувати перевірку вантажівок. Все це робиться, щоб зменшити черги та полегшити проїзд до кордонів та у бік Бессарабії.
Також в Одеській області планують улаштувати новий пункт пропуску через державний кордон у Болградському районі. Йдеться про встановлення КПП для автівок зі сполученням "Виноградівка — Вулканешти".
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