Затори на трасі Одеса-Рені станом на 10 червня

Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот

Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів зранку у понеділок, 10 червня. Однак, наразі скупчення автівок на дорогах не є сутєєвим та рух до сусідні країн не ускладнений.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки фіксуються затори на виїзді з Одеси та перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку. Ця ділянка на картах позначена помаранчевим кольором. Перед самим пунктом також є невелика черга.

Ситуація на трасі у напрямку Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

У напрямку пункта пропуску "Старокозаче — Тудора" наразі немає заторів. Рух до цього КПП вільний, тож стояти у чергах не доведеться.

Ситуація на трасі у напрямку "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин за поворотом на Старі Трояни, у межах сіл Броска та Саф'яни. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску теж невелика черга.

Ситуація на трасі у напрямку Орлівки Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор в селі Новосільське та на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим та червоним кольорами.

Затор на під'їзді до КПП "Рені — Джюрджюлешть". Фото: скриншот

Ціни на пальне

За даними моніторингового порталу, 10 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 59,65 грн/л;

А-95 — 55,98 грн/л;

А-92 — 52,51 грн/л;

дизельне пальне — 52,44 грн/л;

скраплений газ — 26,54 грн/л.

Нагадаємо, на трасі Одеса — Рені планують засипати майданчик та організувати перевірку вантажівок. Все це робиться, щоб зменшити черги та полегшити проїзд до кордонів та у бік Бессарабії.

Також в Одеській області планують улаштувати новий пункт пропуску через державний кордон у Болградському районі. Йдеться про встановлення КПП для автівок зі сполученням "Виноградівка — Вулканешти".