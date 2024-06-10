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Поспешите сесть за руль — какая ситуация на трассе Одесса — Рени в понедельник

10 июня 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Пробки на трассе Одесса-Рени по состоянию на 10 июня
Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской и румынской границ утром в понедельник, 10 июня. Однако, пока скопление автомобилей на дорогах не существенно и движение в соседние страны не затруднено.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

В сторону Паланки фиксируются пробки на выезде из Одессы и перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Этот участок на картах обозначен оранжевым цветом. Перед самым пунктом также небольшая очередь.

Пробки на Паланку 10 июня
Ситуация на трассе в направлении Паланки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

В направлении пункта пропуска "Старокозачье — Тудора" пока нет пробок. Движение к этому КПП свободно, так что стоять в очередях не придется.

Пробки на КПП Старокозаче 10 июня
Ситуация на трассе в направлении "Староказаче — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин за поворотом на Старые Трояны, в пределах сел Броска и Сафьяны. Однако следует отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. На самом паромном пункте пропуска тоже небольшая очередь.

Пробки на Орловке 10 июня
Ситуация на трассе в направлении Орловки Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть пробка в селе Новосельское и на подъезде к городу. На картах этот участок обозначен оранжевым и красным цветом.

Пробки на КПП Рени 10 июня
Пробка на подъезде к КПП "Рени — Джюрджюлешть". Фото: скриншот

Цены на горючее

По данным мониторингового портала, 10 июня средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 59,65 грн/л;
  • А-95 — 55,98 грн/л;
  • А-92 — 52,51 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,44 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,54 грн/л.

Напомним, на трассе Одесса — Рени планируют засыпать площадку и организовать проверку грузовиков. Все это делается, чтобы уменьшить очереди и облегчить проезд в границы и в сторону Бессарабии.

Также в Одесской области планируется устроить новый пункт пропуска через государственную границу в Болградском районе. Речь идет об установке КПП для автомобилей с сообщением "Виноградовка — Вулканешты".

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