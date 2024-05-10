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Поспішіть з виїздом — ситуація із заторами на міжнародній трасі Одещини

10 травня 2024 17:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Поспішіть з виїздом — ситуація із заторами на міжнародній трасі Одещини
Дороза з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Локальні затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського кордону у п'ятницю ввечері, 10 травня. Варто відзначити, що поки їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. Проте на пункті пропуску Старокозаче зібралась велика черга з охочих виїхати до сусідньої країни. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор на виїзді з обласного центру. Скупчення машин фіксується і в районі Маяків та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку. Спостерігаються черги й перед самим пунктом пропуску. Ці ділянки на картах позначені помаранчевим та червоним кольором. Подорож з Одеси до Молдови в п'ятницю ввечорі триватиме трохи більше години.

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Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На пункті пропуску "Старокозаче" також зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що означає дуже утруднений рух. 

Поспішіть з виїздом — ситуація із заторами на міжнародній трасі Одещини - фото 2
Черга на КПП "Старокозаче". Фото: скриншот

Затори на Орлівку

А ось на міжнародній трасі Одеса — Рені на відрізку, що далі за Паланкою, значних заторів не зафіксовано. Однак на ділянці перетину дорів Е57 та М15 тривають ремонтні роботи, тож до Румунії дорога трохи ускладнена локальними заторами. Скупчення машин фіксується у межах населенних пунктів Зоря, Кирнички, Саф'яни та Новосільське.

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Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Ціни на пальне на українських АЗС за останню оновилися. Бензин А-95, дизельне пальне та автогаз трохи впали в ціні. Проте бензин марки А-92 продовжує дорожчати — його вартість зросла на 4 копійки.

За даними моніторингового сайту, 10 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 59,47 грн/л;
  • А-95 — 55,86 грн/л;
  • А-92 — 52,45 грн/л;
  • дизельне пальне — 53,69 грн/л;
  • скраплений газ — 27,13 грн/л.

Нагадаємо, що від 10 травня, до Бессарабії можна буде потрапити катером в обхід траси Одеса — Рені. Нарешті починає роботу судно, яке курсуватиме між Білгородом-Дністровським та Овідіополем.

Також ми писали, що тепер пасажирські перевізники, що курсують з Одещини до Румунії, мають можливість заздалегідь обирати час перетину кордону. Таким чином пасажири автобусів зможуть вчасно та без черг проходити контроль на КПП "Орлівка-Ісакча"

Одеса
Молдова
КПП
Румунія
Одеська область
затори
Новини Одеси
автомобіль
черги

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