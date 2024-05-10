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Поспешите с выездом — ситуация с пробками на международной трассе Одесчины

10 мая 2024 17:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Поспешите с выездом — ситуация с пробками на международной трассе Одесчины
Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Локальные пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдовской границы в пятницу вечером, 10 мая. Стоит отметить, что пока их размеры не значимы и ситуация на дороге остается под контролем. Однако на пункте пропуска Староказачье собралась большая очередь из желающих выехать в соседнюю страну.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка на выезде из областного центра. Скопление машин фиксируется также в районе Маяков и КПП, расположенной в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Наблюдаются очереди и перед пунктом пропуска. Эти участки на картах обозначены оранжевым и красным цветом. Дорога из Одессы в Молдову в пятницу вечером займет чуть больше часа.

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Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Староказачьего

На пункте пропуска "Староказачье" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что означает очень затрудненное движение.

Поспешите с выездом — ситуация с пробками на международной трассе Одесчины - фото 2
Очередь на КПП "Староказачье". Фото: скриншот

Пробки на Орловке

А вот на международной трассе Одесса — Рени на отрезке, что дальше за Паланкой, значительные пробки не зафиксированы. Однако на участке пересечения дорог Е57 и М15 продолжаются ремонтные работы, поэтому в Румынию дорога несколько усложнена локальными пробками. Скопление машин фиксируется в пределах населенных пунктов Заря, Кирнички, Сафьяны и Новосельского.

Поспешите с выездом — ситуация с пробками на международной трассе Одесчины - фото 3
Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Цены на горючее

Цены на горючее на украинских АЗС за последние сутки обновились. Бензин А-95, дизельное горючее и автогаз немного упали в цене. Однако бензин марки А-92 продолжает дорожать — его стоимость выросла на 4 копейки.

По данным мониторингового сайта, 10 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 59,47 грн/л;
  • А-95 — 55,86 грн/л;
  • А-92 — 52,45 грн/л;
  • дизельное топливо — 53,69 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,13 грн/л.

Напомним, что с 10 мая в Бессарабию можно будет попасть катером в обход трассы Одесса — Рени. Наконец-то начинает работу судно, которое будет курсировать между Белгородом-Днестровским и Овидиополем.

Также мы писали, что пассажирские перевозчики, курсирующие из Одесчины в Румынию, имеют возможность заранее выбирать время пересечения границы. Таким образом, пассажиры автобусов смогут вовремя и без очередей проходить контроль на КПП "Орловка-Исакча".

Одесса
Молдова
КПП
Румыния
Одесская область
пробки
Новости Одессы
автомобиль
очереди

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