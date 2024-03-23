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Кіпер прокоментував можливість введення українських військ в невизнане Придністров’я

23 березня 2024 15:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Кіпер прокоментував можливість введення українських військ в невизнане Придністров’я
Табличка на в'їзді в Тирасполь. Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Росія останнім часом вдосконалює свої методи провокацій, зокрема, і за допомогою невизнаної ПМР. Проте введення українських військ до Придністров'я для допомоги в деокупації Молдові цієї території нереалістичні.

Про це в інтерв’ю українському виданню "Главком" заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"Ми не будемо схожими на росіян і йти на територію іншої країни. Ми сьогодні захищаємо свою державу і бачимо, які жертви нам довелося принести через війну, які наші люди відчувають морально і які великі матеріальні збитки ми понесли", — пояснив очільник ОВА.

За словами Олега Кіпера, наразі загрози для України з боку республіки також немає. Ба більше, на кордоні з Молдовою зведені фортифікаційні споруди. Крім того, прикордонна ділянка під постійним моніторингом.

"Так, бувають вилазки з їхнього боку. Ще рік тому, а я вже дев'ять місяців як працюю очільником області, ми бачили дуже багато машин з придністровськими номерами на Одещині. Ми моніторили їх, спостерігали, чим вони займаються, куди їздять, що возять", — розповів військовий. 

Кіпер прокоментував можливість введення українських військ в невизнане Придністров’я - фото 1
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер

Додамо, що станом на сьогодні діє заборона на в’їзд в Україну автівок з номерами невизнаної ПМР. 

Нагадаємо, останнім часом посилилися атаки на Одесу та область, загроза обстрілів залишається постійною. Зважаючи на це, вздовж кордону і з боку Чорного моря будують фортифікації, адже загроза атак залишається постійною. Зокрема, споруджують "зуби драконів", протитанкові рови та інші невибухові загородження".

Також ми писали, що заморожений Придністровський конфлікт досі залишається актуальною проблемою на пострадянському просторі. Україна як країна-посередник відіграє важливу роль у чисельних спробах досягнення миру, та наразі Молдова не готова до рішучих дій, а влада окупованого анклаву націлена на "вторгуванні" собі більшої вигоди від ситуації.

Одеса
Молдова
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
Олег Кіпер

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