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Кипер прокомментировал возможность введения украинских войск в непризнанное Приднестровье

23 марта 2024 15:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Кипер прокомментировал возможность введения украинских войск в непризнанное Приднестровье
Табличка на въезде в Тирасполь. Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Россия в последнее время совершенствует свои методы провокаций, в частности, и посредством непризнанной ПМР. Однако введение украинских войск в Приднестровье для помощи в деоккупации Молдове этой территории нереалистичны.

Об этом в интервью украинскому изданию "Главком" заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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"Мы не будем похожи на россиян и надоедать на территорию другой страны. Мы сегодня защищаем свое государство и видим, какие жертвы нам пришлось принести из-за войны, какие наши люди чувствуют морально и какие большие материальные убытки мы понесли", — пояснил глава ОВА.

По словам Олега Кипера, угрозы для Украины со стороны республики также нет. Более того, на границе с Молдовой возведены фортификационные сооружения. Кроме того, пограничный участок под постоянным мониторингом.

"Да, бывают вылазки с их стороны. Еще год назад, а я уже девять месяцев как работаю главой области, мы видели очень много машин с приднестровскими номерами в Одесской области. Мы мониторили их, наблюдали, чем они занимаются, куда ездят, что возят", — рассказал военный.

Кипер прокомментировал возможность ввода украинских войск в непризнанное Приднестровье - фото 1
Глава Одесской ОВА Олег Кипер

Добавим, что по состоянию на сегодняшний день действует запрет на въезд в Украину автомобилей с номерами непризнанной ПМР.

Напомним, в последнее время ужесточились атаки на Одессу и область, угроза обстрелов остается постоянной. Ввиду этого вдоль границы и со стороны Черного моря строят фортификации, ведь угроза атак остается постоянной. В частности, сооружают "зубы драконов", противотанковые рвы и другие невзрывные заграждения.

Также мы писали, что замороженный Приднестровский конфликт остается актуальной проблемой на постсоветском пространстве. Украина как страна-посредник играет важную роль в многочисленных попытках достижения мира, и пока Молдова не готова к решительным действиям, а власть оккупированного анклава нацелена на "вторжение" себе большей выгоды от ситуации.

Одесса
Молдова
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
Олег Кипер

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