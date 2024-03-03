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Вирішення Придністровського конфлікту — що для цього потрібно

3 березня 2024 19:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Вирішення Придністровського конфлікту — що для цього потрібно
Російські військові у так званому Придністров'ї. Фото: росЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Заморожений Придністровський конфлікт досі залишається актуальною проблемою на пострадянському просторі. Україна, як країна-посередник, відіграє важливу роль у чисельних спробах досягнення миру, та наразі Молдова не готова до рішучих дій, а влада окупованого анклаву націлена на "вторгуванні" собі більшої вигоди від ситуації.

Про це журналістам Новини.LIVE ексклюзивно розказав кандидат політичних наук Олексій Якубін

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За його словами, після періоду напружених бойових дій в Придністров'ї на початку 90-х, Україна зосередила свої зусилля на вирішенні конфлікту як посередник. Та попри активну участь та викладені механізми для врегулювання, керівництво самопроголошеної Придністровської республіки не зацікавлене у фактичному розв'язанні проблеми, переважно через вигідність теперішнього стану справ.

"Україна після закінчення гарячої фази війни в Придністров'ї активно брала участь у врегулюванні конфлікту. Створені різні механізми для розв'язання проблеми, але ситуація залишається складною через невизначеність позиції управлінців Придністров'я, які не зацікавлені у фактичному врегулюванні конфлікту, тому що їм ось така сіра зона вигідніше", — зазначив політолог.

Придністровський конфлікт — чи може Україна допомогти Молдові у врегулюванні - фото 1
Політолог Олексій Якубін. Фото: УНІАН

Нерішучість Молдови

Олексій Якубін додав, що російсько-українська війна впливає на багато країн регіону, у тому числі й Молдову. Там розуміють, що вирішення Придністровського конфлікту є важливим для забезпечення суверенітету та територіальної цілісності, але наразі не готові до рішучих дій.

"Тут свою роль відіграє зараз, я думаю, російсько-українська війна, і вона впливає насправді на багато країн регіону.  І, в принципі, потенційно ми розуміємо, що в Молдові теж гадають про те, щоб було дуже добре вирішити Придністровський конфлікт. Але з того, що я бачу, мені здається, що поки що це виглядає, як не готовність там щось вирішувати", — розповів експерт. 

За його словами у Кишинева є певні побоювання, що в ситуацію втрутиться Росія. Влада окупованої території своєю чергою "торгує" чинною ситуацією для більшої вигоди і йде на провокативні дії. Так, днями невизнаний анклав звернувся до ОБСЄ з занепокоєннями. У ПМР заявили про підготовку у Молдові диверсійних груп, які мають діяти на їхній території. Також вони попросили Росію захистити від нібито економічного тиску з боку Молдови. 

Одеса
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конфлікт
Одеська область
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