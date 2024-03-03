Разрешение Приднестровского конфликта — что для этого нужно

Российские военные в так называемом Приднестровье. Фото: РосСМИ

Замороженный Приднестровский конфликт остается актуальной проблемой на постсоветском пространстве. Украина как страна-посредник играет важную роль в многочисленных попытках достижения мира, и пока Молдова не готова к решительным действиям, а власть оккупированного анклава нацелена на "выторге" себе большей выгоды от ситуации.

Об этом журналистам Новини.LIVE эксклюзивно рассказал кандидат политических наук Алексей Якубин.

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Ситуация в непризнанном Приднестровье

По его словам, после периода напряженных боевых действий в Приднестровье в начале 90-х Украина сосредоточила свои усилия на разрешении конфликта как посредник. Но, несмотря на активное участие и изложенные механизмы для урегулирования, руководство самопровозглашенной Приднестровской республики не заинтересовано в фактическом решении проблемы, преимущественно из-за выгодности нынешнего положения дел.

"Украина после окончания горячей фазы войны в Приднестровье активно участвовала в урегулировании конфликта. Созданы различные механизмы для разрешения проблемы, но ситуация остается сложной из-за неопределенности позиции управленцев Приднестровья, которые не заинтересованы в фактическом урегулировании конфликта, потому что им вот такая серая зона выгоднее", — отметил политолог.

Политолог Алексей Якубин. Фото: УНИАН

Нерешительность Молдовы

Алексей Якубин добавил, что российско-украинская война влияет на многие страны региона, в том числе и на Молдову. Там понимают, что разрешение Приднестровского конфликта важно для обеспечения суверенитета и территориальной целостности, но пока не готовы к решительным действиям.

"Здесь свою роль играет сейчас, я думаю, российско-украинская война, и она влияет действительно на многие страны региона. И, в принципе, потенциально мы понимаем, что в Молдове тоже думают о том, чтобы было очень хорошо разрешить Приднестровский конфликт. Но из того, что я вижу, мне кажется, что пока это выглядит как не готовность там что-то решать", — рассказал эксперт.

По его словам, у Кишинева есть определенные опасения, что в ситуацию вмешается Россия. Власть оккупированной территории в свою очередь "торгует" действующей ситуацией для большей выгоды и идет на провокационные действия. Так, на днях непризнанный анклав обратился в ОБСЕ с беспокойством. В ПМР заявили о подготовке в Молдове диверсионных групп, которые должны действовать на их территории. Также они попросили Россию оградить от якобы экономического давления со стороны Молдовы.