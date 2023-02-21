Як не залишитись ошуканим під час оренди житла: поради від одеської поліції

Якщо ви стали жертвою шахраїв, терміново звертайтесь до поліції

Наразі чимало вимушених переселенців шукають собі квартиру, тож і кількість шахраїв зросла. Потрапити на гачок зловмисників, може кожен хто вирішив винайти собі житло без участі рієлторів.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Шахрайські схеми через інтернет

Найчастіше на аферистів можна натрапити в мережі Інтернет. для оренди житла шахраї просять скинути перший платіж або певну частину від вартості. Потерпілі роблять це, а приїхавши на місце, виявляють, що в оселі або хтось проживає, або оголошення давно зняте і неактуальне.

"Щоб не стати жертвою такого шахрайства поліцейські радять, в жодному разі не пересилати гроші наперед. Необхідно самому приїхати в той населений пункт, в якому ви плануєте винаймати житло, і особисто зустрітися з орендодавцем та розрахуватися за оренду або ж попросити друзів, знайомих чи близьких перевірити наявність житла наживо", — зазначають поліцейські.

Здають чужі квартири

Інший варіант схеми: коли зловмисники показують квартиру, беруть оплату за проживання, а потім виявляється, що право власності на неї належить іншій особі. У такому випадку варто вимагати в орендодавця показати документи на квартиру, які доводять право власності на неї. І знову ж таки — не сплачувати значні суми наперед.

Надійніший спосіб захиститися від зловмисників – шукати житло через офіційних рієлторів. Якщо ж ви стали жертвою шахраїв, звертайтеся на спецлінію "102" або до найближчого відділення поліції.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення рф на територію України громадяни почали отримувати фінансову допомогу. Аферисти взялися закидати людей шахрайськими повідомленнями з пропозицією заповнити онлайн-заявку та одразу ж отримати гроші.

Також зловмисники часто вдаються до схеми, яку можна назвати "дзвінок з фінансової установи". Вони представляються працівниками або службою безпеки, приміром, банку і заявляють адресату про ті чи інші проблеми з його рахунком, грошима, депозитами. Як не стати жертвою шахраїв читайте в матеріалі.