прогноз погоди на 13 березня

На автошляхах області димка

Протягом дня температура повітря буде плюсовою. Пориви вітру сягатимуть до 12 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

В місті сьогодні буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, вдень південний 7-12 м/с. Температура вночі 0-2°С тепла, вдень 8-10°С тепла.

Прогноз погоди по Одеській області

Синоптики прогнозують по області сьогодні мінливу хмарність. Без опадів.

Вітер північний, вдень південний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 3°С морозу до 2°С тепла, вдень 8-13°С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 2-4 км.

Погода в Україні

Сьогодні по Україні вдень очікуються опади лише в західних областях.

Як повідомляє Український гідрометеорологічний центр, в Україні 13 березня буде хмарно з проясненнями.

Вночі у північних, вдень у західних областях місцями очікується невеликий мокрий сніг та дощ, а на решті території — без опадів.

При цьому, у західних, північних та Вінницькій областях на дорогах місцями ожеледиця.

Нагадаємо, раніше у Гідрометцентрі нагадали, що швидкість кліматичних змін збільшується, а погода стає більш екстремальною. Але попри загрози, що несуть глобальні зміни клімату, зараз метеорологи мають більше можливостей спрогнозувати стихійні лиха та попередити про них.

Фото: Суспільне