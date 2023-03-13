прогноз погоди на 13 березня

В Одесі сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів
Протягом дня температура повітря буде плюсовою. Пориви вітру сягатимуть до 12 м/с.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
В місті сьогодні буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, вдень південний 7-12 м/с. Температура вночі 0-2°С тепла, вдень 8-10°С тепла.
Прогноз погоди по Одеській області
Синоптики прогнозують по області сьогодні мінливу хмарність. Без опадів.
Вітер північний, вдень південний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 3°С морозу до 2°С тепла, вдень 8-13°С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 2-4 км.
Погода в Україні
Сьогодні по Україні вдень очікуються опади лише в західних областях.
Як повідомляє Український гідрометеорологічний центр, в Україні 13 березня буде хмарно з проясненнями.
Вночі у північних, вдень у західних областях місцями очікується невеликий мокрий сніг та дощ, а на решті території — без опадів.
При цьому, у західних, північних та Вінницькій областях на дорогах місцями ожеледиця.
Нагадаємо, раніше у Гідрометцентрі нагадали, що швидкість кліматичних змін збільшується, а погода стає більш екстремальною. Але попри загрози, що несуть глобальні зміни клімату, зараз метеорологи мають більше можливостей спрогнозувати стихійні лиха та попередити про них.
Фото: Суспільне