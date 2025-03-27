Житель Одещини виготовляв вогнепальну зброю на продаж

Затримання підозрюваного. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

На Одещині умілець майстрував у своєму гаражі зброю, яку потім реалізовував. Макети майбутнього вогнестрілу купував у мережі інтернет, там же шукав покупців уже на готову продукцію.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, 42-річний чоловік облаштував у своєму гаражі майстерню із переробки зброї з метою подальшого збуту. В інтернеті він замовляв макети, після чого, використовуючи спеціальні інструменти, власноруч вносив до них конструктивні зміни. В результаті виходив вогнепал, який він продавав на території Одещини. Правоохоронці задокументували факт збуту на 39 тисяч гривень. Ділка затримали під час відправки чергового "товару" покупцеві. Слідчі провели загалом 10 обшуків в автомобілі фігуранта, за місцем його мешкання, на роботі, в гаражах та інших приміщеннях, до яких він мав доступ. В якості речових доказів вилучили макети зброї, кулі та гільзи, магазини до різного виду автоматів і пістолетів, а також обладнання, яке використовував підозрюваний. Наразі все скеровано на експертні дослідження.

Вилучена зброя. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Вилучена зброя. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Вилучена зброя. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Яке покарання загрожує

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263-1 ККУ (незаконна переробка зброї) та за ч. 1 ст. 263 ККУ (збут зброї без дозволу). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення 908 400 гривень застави. Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

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