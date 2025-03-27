Житель Одесской области изготавливал огнестрельное оружие на продажу

Задержание подозреваемого. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

В Одесской области умелец мастерил в своем гараже оружие, которое потом реализовывал. Макеты будущего огнестрела покупал в сети интернет, там же искал покупателей уже на готовую продукцию.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, 42-летний мужчина обустроил в своем гараже мастерскую по переработке оружия с целью дальнейшего сбыта. В интернете он заказывал макеты, после чего, используя специальные инструменты, собственноручно вносил в них конструктивные изменения. В результате получался огнестрел, который он продавал на территории Одесской области. Правоохранители задокументировали факт сбыта на 39 тысяч гривен. Дельца задержали во время отправки очередного "товара" покупателю. Следователи провели всего 10 обысков в автомобиле фигуранта, по месту его проживания, на работе, в гаражах и других помещениях, к которым он имел доступ. В качестве вещественных доказательств изъяли макеты оружия, пули и гильзы, магазины к различного вида автоматам и пистолетам, а также оборудование, которое использовал подозреваемый. Сейчас все направлено на экспертные исследования.

Изъятое оружие. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Изъятое оружие. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Изъятое оружие. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263-1 УКУ (незаконная переработка оружия) и по ч. 1 ст. 263 УКУ (сбыт оружия без разрешения). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 908 400 гривен залога. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который сымитировал собственное ограбление. А также о мужчине, который провозил 700 пачек сигарет через границу.