Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Постраждалі від підриву Каховської ГЕС отримають допомогу, — Кім arrow

Постраждалі від підриву Каховської ГЕС отримають допомогу, — Кім

12 червня 2023 14:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Постраждалі від підриву Каховської ГЕС отримають допомогу, — Кім
Підтоплення на Миколаївщині. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Внаслідок підриву Каховської ГЕС в Миколаївській області постраждав 541 будинок і майже 1000 жителів. Всі вони отримають допомогу від держави. 

Про це очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив у відеозверненні.

Читайте також:

Допомога постраждалим

За словами Віталія Кіма, допомога буде надана і від держави, і від місцевої влади. Її отримають приблизно тисяча людей. 

"Вчора прем’єр-міністр проводив позачергову нараду й одне з рішень, яке уряд ухвалив, що буде обов’язково допомога на рівні держави та місцевої влади всім людям, які постраждали через теракт на Каховській ГЕС. У нас це — 541 будинок та майже тисяча людей. Зараз ми інвентаризуємо це все, щоб ми могли допомогти", — розповів Кім.

Заборона купання та риболовлі

Також очільник Миколаївщини зазначив, що після лабораторного дослідження води, прийняли рішення про заборону купання та риболовлі в Південному Бузі та річці Інгулець. Невдовзі його оприлюднять.

"Ми щоденно робимо забори води для аналізу якості. Все добре, але в деяких регіонах, це стосується Інгульця та Південного Бугу, є суттєві перевищення кишкової інфекції. Тобто купатися там точно не можна точно. Продавати рибу теж", — зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, в Миколаївській та Херсонській областях посилили заходи з моніторингу якості води та повітря. Для цього у Херсон направили дві мобільні лабораторії. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

"Герої в тилу": на Новини.LIVE стартує спецпроєкт про тих, хто перемагає без зброї в руках

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

08:49 Шапаренко піде з "Динамо": які клуби цікавляться гравцем

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB