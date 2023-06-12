Постраждалі від підриву Каховської ГЕС отримають допомогу, — Кім

Підтоплення на Миколаївщині. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок підриву Каховської ГЕС в Миколаївській області постраждав 541 будинок і майже 1000 жителів. Всі вони отримають допомогу від держави.

Про це очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив у відеозверненні.

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Допомога постраждалим

За словами Віталія Кіма, допомога буде надана і від держави, і від місцевої влади. Її отримають приблизно тисяча людей.

"Вчора прем’єр-міністр проводив позачергову нараду й одне з рішень, яке уряд ухвалив, що буде обов’язково допомога на рівні держави та місцевої влади всім людям, які постраждали через теракт на Каховській ГЕС. У нас це — 541 будинок та майже тисяча людей. Зараз ми інвентаризуємо це все, щоб ми могли допомогти", — розповів Кім.

Заборона купання та риболовлі

Також очільник Миколаївщини зазначив, що після лабораторного дослідження води, прийняли рішення про заборону купання та риболовлі в Південному Бузі та річці Інгулець. Невдовзі його оприлюднять.

"Ми щоденно робимо забори води для аналізу якості. Все добре, але в деяких регіонах, це стосується Інгульця та Південного Бугу, є суттєві перевищення кишкової інфекції. Тобто купатися там точно не можна точно. Продавати рибу теж", — зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, в Миколаївській та Херсонській областях посилили заходи з моніторингу якості води та повітря. Для цього у Херсон направили дві мобільні лабораторії.