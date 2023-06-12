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Пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС получат помощь, — Ким

12 июня 2023 14:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС получат помощь, — Ким
Подтопление в Николаевской области. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В результате подрыва Каховской ГЭС в Николаевской области пострадал 541 дом и почти 1000 жителей. Все они получат помощь от государства.

Об этом глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил в видеообращении.

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Помощь пострадавшим

По словам Виталия Кима, помощь будет предоставлена и от государства, и от местных властей. Ее получат около тысячи человек.

"Вчера премьер-министр проводил внеочередное совещание и одно из решений, которое правительство приняло, что будет обязательно помощь на уровне государства и местной власти всем людям, пострадавшим из-за теракта на Каховской ГЭС. У нас это — 541 дом и почти тысяча человек. Сейчас мы инвентаризируем это все, чтобы мы могли помочь",— рассказал Ким.

Запрет купания и рыбалки

Также глава Николаевщины отметил, что после лабораторного исследования воды, приняли решение о запрете купания и рыбалки в Южном Буге и реке Ингулец. Вскоре его обнародуют.

"Мы ежедневно производим заборы воды для анализа качества. Все хорошо, но в некоторых регионах, это касается Ингульца и Южного Буга, есть существенные превышения кишечной инфекции. То есть купаться там точно нельзя точно. Продавать рыбу тоже", — отметил глава ОВА.

Напомним, в Николаевской и Херсонской областях ужесточились мероприятия по мониторингу качества воды и воздуха. Для этого в Херсон направили две мобильные лаборатории.

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