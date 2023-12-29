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Постраждалі від ракетного удару одесити отримують допомогу у міській лікарні

29 грудня 2023 16:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Постраждалі від ракетного удару одесити отримують допомогу у міській лікарні
Головний лікар лікарні №11 Вадим Стоєв. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Під час ранкового ракетного удару по Хаджибейському району міста було травмовано понад 20 людей. Більшість постраждалих обійшлися легкими травмами, однак є частина важких, які отримують необхідне лікування у лікарні №11.

Журналісти Новини.LIVE побували у медичному закладі та дізналися у якому стані постраждалі. 

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"До нашої лікарні було доставлено каретою швидкої допомоги семеро постраждалих. В тому числі була одна дитина 6 років, якій було надано первинну медичну допомогу та перенаправлено до дитячої лікарні", — сказав головний лікар Вадим Стоєв. 

Крім того, наразі у медичному закладі залишаються троє людей з політравмами кінцівок та грудної клітини. 

"Станом на теперішній час усім, що необхідно для лікування даних пацієнтів, лікарня повністю забезпечена", — додав медик. 

Один пацієнт у важкому стані 

Зазначимо, що наразі лікарі прооперували дівчину, яку знайшли під завалами власної квартири. Вона знаходиться у відділенні інтенсивної терапії. 

Більше про ракетну атаку 29 грудня

Нагадаємо, під час ранкової атаки ворог випустив по південних регіонах України близько 20 ракет. Вони обирали складний маршрут та декілька разів змінювали траєкторію, однак деякі цілі влучили у житлові квартали Одеси.

Крім того, ми писали, що для постраждалих від ворожих атак одеситів у місті відкрилися оперативні штаби допомоги. Наразі вони розгорнуті у Хаджибейському районі, куди може звернутися кожен, хто цього потребує.

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