Постраждалі від ракетного удару одесити отримують допомогу у міській лікарні

Головний лікар лікарні №11 Вадим Стоєв. Фото: Новини.LIVE

Під час ранкового ракетного удару по Хаджибейському району міста було травмовано понад 20 людей. Більшість постраждалих обійшлися легкими травмами, однак є частина важких, які отримують необхідне лікування у лікарні №11.

Журналісти Новини.LIVE побували у медичному закладі та дізналися у якому стані постраждалі.

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"До нашої лікарні було доставлено каретою швидкої допомоги семеро постраждалих. В тому числі була одна дитина 6 років, якій було надано первинну медичну допомогу та перенаправлено до дитячої лікарні", — сказав головний лікар Вадим Стоєв.

Крім того, наразі у медичному закладі залишаються троє людей з політравмами кінцівок та грудної клітини.

"Станом на теперішній час усім, що необхідно для лікування даних пацієнтів, лікарня повністю забезпечена", — додав медик.

Один пацієнт у важкому стані

Зазначимо, що наразі лікарі прооперували дівчину, яку знайшли під завалами власної квартири. Вона знаходиться у відділенні інтенсивної терапії.

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Нагадаємо, під час ранкової атаки ворог випустив по південних регіонах України близько 20 ракет. Вони обирали складний маршрут та декілька разів змінювали траєкторію, однак деякі цілі влучили у житлові квартали Одеси.

Крім того, ми писали, що для постраждалих від ворожих атак одеситів у місті відкрилися оперативні штаби допомоги. Наразі вони розгорнуті у Хаджибейському районі, куди може звернутися кожен, хто цього потребує.