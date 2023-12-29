Пострадавшие от ракетного удара одесситы получают помощь в городской больнице

Главный врач больницы №11 Вадим Стоев. Фото: Новини.LIVE

Во время утреннего ракетного удара по Хаджибейскому району города было травмировано более 20 человек. Большинство пострадавших отделались легкими травмами, однако есть часть тяжелых, получающих необходимое лечение в больнице №11.

Журналисты Новини.LIVE побывали в медицинском заведении и узнали, в каком состоянии пострадали.

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"В нашу больницу были доставлены каретой скорой помощи семь пострадавших. В том числе был один ребенок 6 лет, которому была предоставлена первичная медицинская помощь и перенаправлена в детскую больницу", — сказал главный врач Вадим Стоев.

Кроме того, в медицинском учреждении остаются три человека с политравмами конечностей и грудной клетки.

"По состоянию на данный момент всем, что необходимо для лечения данных пациентов, больница полностью обеспечена", — добавил медик.

Один пациент в тяжелом состоянии

Отметим, что врачи прооперировали девушку, которую нашли под завалами собственной квартиры. Она находится в отделении интенсивной терапии.

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Напомним, в ходе утренней атаки враг выпустил по южным регионам Украины около 20 ракет. Они выбирали сложный маршрут и несколько раз меняли траекторию, однако некоторые цели попали в жилые кварталы Одессы.

Кроме того, мы писали, что для пострадавших от вражеских атак одесситов в городе открылись оперативные штабы помощи. Сейчас они развернуты в Хаджибейском районе, куда может обратиться каждый нуждающийся.