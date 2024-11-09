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Постраждало житло через атаку на Одесу — де отримати допомогу

9 листопада 2024 13:46
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Штаб у Хаджибейському районі надає допомогу постраждалим
Жінка пише заяву на допомогу. Фото: ОМР
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У Хаджибейському районі Одеси розгорнуто міський оперативний штаб для допомоги мешканцям, чиє майно постраждало від останньої атаки. Тут надають консультації з оформлення матеріальної допомоги та приймають заяви на її отримання.

Про це у суботу, 9 листопада, повідомили в Одеській міській раді

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Автобус оперативного штабу біля постраждалого будинку. Фото: ОМР

Де розташований штаб

За інформацією мерії, штаб розташований за адресою: вул. Овідіопольська дорога, 3. Він працює із самого ранку та приймає всіх, хто потребує матеріальної допомоги чи консультації щодо її оформлення.

Співробітники районних адміністрацій разом із комунальними службами допомагають мешканцям скласти необхідні заяви та надають повний перелік документів для отримання фінансової допомоги. Це важливий крок, оскільки багато людей втратили майно або зазнали серйозних пошкоджень свого житла внаслідок атаки, і наразі потребують негайної підтримки.

Не встигли подати заяву: що робити

Штаб продовжить працювати сьогодні, але після цього всі, хто не встигне звернутися, можуть подати свої заявки та отримати консультації безпосередньо у Хаджибейській районній адміністрації. Приймання громадян тут проводиться за адресою: вул. Є. Танцюри (вул. Генерала Петрова), 22 з понеділка по п'ятницю, з 08:30 до 17:00.

Жителі постраждалих будинків можуть отримати детальну інформацію за телефонами штабу: (048) 734-95-28 та (048) 734-95-29.

Де отримати допомогу мешканцям ЖК "7 Небо"

Мешканцям селища авангард допомогу можна отримати теж в оперативному штабі, який розташований на місці влучання. Там комісія приймає заяви про пошкоджене майно.

Постраждало житло через атаку на Одесу — де отримати допомогу - фото 2
Люди стоять в черзі за допомогою. Фото: Авангардівська ТГ

Подати заяву про пошкоджене майно можна буде і пізніше. Звернувшись із понеділка до ЦНАПу або до Відділу капітального будівництва селищної ради.

З собою мати паспорт, ідентифікаційний код, документи про право власності на квартиру.

  • ЦНАП
  • вул. Добрянського, 30 тел. (048) 797-25-36
  • Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства і майна
  • вул. Нижня, 24. тел. (048) 797-25-34

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки на Одеський район постраждав житловий комплекс "7 Небо", там руйнувань зазнало понад 100 квартир. Окрім цього в одному з приватних будинків внаслідок атаки сталася пожежа. Жінка загинула на місці, а батько та 16-річний син зараз перебувають у лікарні.

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