Штаб в Хаджибейском районе оказывает помощь пострадавшим

Женщина пишет заявление о помощи. Фото: ОМР

В Хаджибейском районе Одессы развернут городской оперативный штаб для помощи жителям, чье имущество пострадало от последней атаки. Здесь дают консультации по оформлению материальной помощи и принимают заявления на ее получение.

Об этом в субботу, 9 ноября, сообщили в Одесском городском совете.

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Автобус оперативного штаба возле пострадавшего дома. Фото: ОМР

Где находится штаб

По информации мэрии, штаб расположен по адресу: ул. Овидиопольская дорога, 3. Он работает с самого утра и принимает всех, кто нуждается в материальной помощи или консультациях по ее оформлению.

Сотрудники районных администраций вместе с коммунальными службами помогают жителям составить необходимые заявления и предоставляют полный список документов для получения финансовой помощи. Это важный шаг, поскольку многие люди потеряли имущество или получили серьезные повреждения своего жилья в результате атаки, и сейчас нуждаются в немедленной поддержке.

Не успели подать заявление: что делать

Штаб продолжит работу сегодня, но после этого все, кто не успеет обратиться, могут подать свои заявки и получить консультации непосредственно в Хаджибейской районной администрации. Прием граждан здесь производится по адресу: ул. Есть. Танцоры (ул. Генерала Петрова), 22 с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00.

Жители пострадавших домов могут получить подробную информацию по телефонам штаба: (048) 734-95-28 и (048) 734-95-29.

Где получить помощь жителям ЖК "7 Небо"

Жителям поселка авангард помощь можно получить тоже в оперативном штабе, который находится на месте попадания. Там комиссия принимает заявления о поврежденном имуществе.

Люди стоят в очереди за помощью. Фото: Авангардовская ТГ

Подать заявление о поврежденном имуществе можно и позже. Обратившись с понедельника, обратившись в ЦНАП или Отдел капитального строительства поселкового совета.

С собой иметь паспорт, идентификационный код, документы о праве собственности на квартиру.

ЦНАП

ул. Добрянского, 30 тел. (048) 797-25-36

Отдел капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства и имущества

ул. Нижняя, 24. тел. (048) 797-25-34

Напомним, в результате ночной атаки на Одесский район пострадал жилой комплекс "7 Небо", там разрушения получили более 100 квартир. Кроме этого, в одном из частных домов в результате атаки произошел пожар. Женщина погибла на месте, а отец и 16-летний сын сейчас находятся в больнице.