Погода в Одесі на 19 січня: мороз та вітер

Жінки йдуть містом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 19 січня, в Одесі збережеться зимова погода з морозом і вітром. Синоптики попереджають про ожеледицю та складні умови на дорогах області.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі прогнозують хмарну погоду з проясненнями без істотних опадів. Вітер північно-східний, зі швидкістю 9-14 м/с.

Уночі температура повітря опуститься до -8…-10 °C, а вдень становитиме -2…-4 °C. Через вітер мороз відчуватиметься сильніше, особливо вранці та ввечері.

Погода в Одеській області

В Одеській області також буде хмарно з проясненнями та без опадів. Подекуди можлива ожеледиця. Північно-східний вітер збережеться з такою ж швидкістю — 9-14 м/с.

Уночі температура в регіоні становитиме -8…-13 °C, а вдень — -2…-7 °C. На автошляхах видимість загалом добра, але в окремих районах дороги можуть бути слизькими.

Водіям радять бути обережними, зменшувати швидкість і дотримуватися дистанції. Пішоходам варто уважно пересуватися тротуарами та уникати слизьких ділянок.



Головні прикмети 19 січня

Якщо в день Макарія хуртовина — лютий буде сніжним

Сьогодні надворі тепло — початок літа буде з дощами

19 грудня погода безхмарна — до ранньої і теплої весни

Сьогодні ніч ясна — зима буде тривалою, а весна — пізньою

19 січня сильні морози — літо буде спекотним

Нагадаємо, синоптик Діденко попередила про сильні морози сьогодні. Також ми писали, що в Одесі через морози лід сковує море.