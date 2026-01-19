Відео
Україна
Потепління поки не буде — погода в Одесі сьогодні

Потепління поки не буде — погода в Одесі сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 05:21
Погода в Одесі на 19 січня: мороз та вітер
Жінки йдуть містом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 19 січня, в Одесі збережеться зимова погода з морозом і вітром. Синоптики попереджають про ожеледицю та складні умови на дорогах області.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі прогнозують хмарну погоду з проясненнями без істотних опадів. Вітер північно-східний, зі швидкістю 9-14 м/с.

Уночі температура повітря опуститься до -8…-10 °C, а вдень становитиме -2…-4 °C. Через вітер мороз відчуватиметься сильніше, особливо вранці та ввечері.

Погода в Одеській області

В Одеській області також буде хмарно з проясненнями та без опадів. Подекуди можлива ожеледиця. Північно-східний вітер збережеться з такою ж швидкістю — 9-14 м/с.

Уночі температура в регіоні становитиме -8…-13 °C, а вдень — -2…-7 °C. На автошляхах видимість загалом добра, але в окремих районах дороги можуть бути слизькими.

Водіям радять бути обережними, зменшувати швидкість і дотримуватися дистанції. Пішоходам варто уважно пересуватися тротуарами та уникати слизьких ділянок.
 

Головні прикмети 19 січня

  • Якщо в день Макарія хуртовина — лютий буде сніжним
  • Сьогодні надворі тепло — початок літа буде з дощами
  • 19 грудня погода безхмарна — до ранньої і теплої весни
  • Сьогодні ніч ясна — зима буде тривалою, а весна — пізньою
  • 19 січня сильні морози — літо буде спекотним

Нагадаємо, синоптик Діденко попередила про сильні морози сьогодні. Також ми писали, що в Одесі через морози лід сковує море.

погода Одеса Одеська область зима Новини Одеси прогноз погоди
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
