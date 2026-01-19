Погода в Одессе на 19 января: мороз и ветер: мороз и ветер

Потепления пока не будет — погода в Одессе сегодня
В понедельник, 19 января, в Одессе сохранится зимняя погода с морозом и ветром. Синоптики предупреждают о гололедице и сложных условиях на дорогах области.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Сегодня в Одессе прогнозируют облачную погоду с прояснениями без существенных осадков. Ветер северо-восточный, со скоростью 9-14 м/с.
Ночью температура воздуха опустится до -8...-10 °C, а днем составит -2...-4 °C. Из-за ветра мороз будет ощущаться сильнее, особенно утром и вечером.
Погода в Одесской области
В Одесской области также будет облачно с прояснениями и без осадков. Кое-где возможна гололедица. Северо-восточный ветер сохранится с такой же скоростью — 9-14 м/с.
Ночью температура в регионе составит -8...-13 °C, а днем — -2...-7 °C. На автодорогах видимость в целом хорошая, но в отдельных районах дороги могут быть скользкими.
Водителям советуют быть осторожными, снижать скорость и соблюдать дистанцию. Пешеходам следует внимательно передвигаться по тротуарам и избегать скользких участков.
Главные приметы 19 января
- Если в день Макария метель — февраль будет снежным
- Сегодня на улице тепло — начало лета будет с дождями
- 19 декабря погода безоблачная — к ранней и теплой весне
- Сегодня ночь ясная — зима будет продолжительной, а весна — поздней
- 19 января сильные морозы — лето будет жарким
Напомним, синоптик Диденко предупредила о сильных морозах сегодня. Также мы писали, что в Одессе из-за морозов лед сковывает море.
