Погода в Одессе на 19 января: мороз и ветер: мороз и ветер

В понедельник, 19 января, в Одессе сохранится зимняя погода с морозом и ветром. Синоптики предупреждают о гололедице и сложных условиях на дорогах области.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе прогнозируют облачную погоду с прояснениями без существенных осадков. Ветер северо-восточный, со скоростью 9-14 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до -8...-10 °C, а днем составит -2...-4 °C. Из-за ветра мороз будет ощущаться сильнее, особенно утром и вечером.

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачно с прояснениями и без осадков. Кое-где возможна гололедица. Северо-восточный ветер сохранится с такой же скоростью — 9-14 м/с.

Ночью температура в регионе составит -8...-13 °C, а днем — -2...-7 °C. На автодорогах видимость в целом хорошая, но в отдельных районах дороги могут быть скользкими.

Водителям советуют быть осторожными, снижать скорость и соблюдать дистанцию. Пешеходам следует внимательно передвигаться по тротуарам и избегать скользких участков.

Главные приметы 19 января

Если в день Макария метель — февраль будет снежным

Сегодня на улице тепло — начало лета будет с дождями

19 декабря погода безоблачная — к ранней и теплой весне

Сегодня ночь ясная — зима будет продолжительной, а весна — поздней

19 января сильные морозы — лето будет жарким

Напомним, синоптик Диденко предупредила о сильных морозах сегодня. Также мы писали, что в Одессе из-за морозов лед сковывает море.