Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Потепления пока не будет — погода в Одессе сегодня

Потепления пока не будет — погода в Одессе сегодня

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 05:21
Погода в Одессе на 19 января: мороз и ветер: мороз и ветер
Женщины идут по городу. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 19 января, в Одессе сохранится зимняя погода с морозом и ветром. Синоптики предупреждают о гололедице и сложных условиях на дорогах области.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе прогнозируют облачную погоду с прояснениями без существенных осадков. Ветер северо-восточный, со скоростью 9-14 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до -8...-10 °C, а днем составит -2...-4 °C. Из-за ветра мороз будет ощущаться сильнее, особенно утром и вечером.

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачно с прояснениями и без осадков. Кое-где возможна гололедица. Северо-восточный ветер сохранится с такой же скоростью — 9-14 м/с.

Ночью температура в регионе составит -8...-13 °C, а днем — -2...-7 °C. На автодорогах видимость в целом хорошая, но в отдельных районах дороги могут быть скользкими.

Водителям советуют быть осторожными, снижать скорость и соблюдать дистанцию. Пешеходам следует внимательно передвигаться по тротуарам и избегать скользких участков.

Главные приметы 19 января

  • Если в день Макария метель — февраль будет снежным
  • Сегодня на улице тепло — начало лета будет с дождями
  • 19 декабря погода безоблачная — к ранней и теплой весне
  • Сегодня ночь ясная — зима будет продолжительной, а весна — поздней
  • 19 января сильные морозы — лето будет жарким

Напомним, синоптик Диденко предупредила о сильных морозах сегодня. Также мы писали, что в Одессе из-за морозов лед сковывает море.

погода Одесса Одесская область зима Новости Одессы прогноз погоды
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации