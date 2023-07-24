"Потрапили на гачок": румунські рибалки незаконно запливли на Одещину

Затримання рибалок. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін

Троє громадян Румунії шукали рибне місце на річці Дунай біля українського острова Малий Татару. За незаконний перетин кордону вони були затримані прикордонниками.

Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.

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Виїжджаючи з міста Тульча для риболовлі, румуни ненавмисно перетнули український кордон у пошуках вдалого місця, де клюватиме. Втім, замість улову чоловіки самі потрапили "на гачок" до Держприкордонслужби.

Прикордонники склали протоколи за незаконний перетин кордону (згідно з ч. 2 ст. 204-1 КУПАП) та передали іноземців їхнім колегам зі сторони Румунії. Плавзасіб рибалок вилучено до рішення суду.

Вилучений човен. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін

Нагадаємо, 43-річного французького каякера зафіксували українські прикордонники на Дунаї. Мандрівник опинився в акваторії порту "Рені", коли втратив орієнтир і ненавмисно потрапив на територію України.

Крім того, прикордонники Ізмаїльського загону затримали двох громадян Румунії в українському секторі Дунаю, неподалік міста Вилкове. Іноземців передали румунським правоохоронцям.