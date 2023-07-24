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"Попали на крючок": румынские рыбаки незаконно заплыли на Одесчину

24 июля 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Попали на крючок": румынские рыбаки незаконно заплыли на Одесчину
Задержание рыбаков. Фото: Измаильский пограничный отряд
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Трое граждан Румынии искали рыбное место на реке Дунай около украинского острова Малый Татару. За незаконное пересечение границы они были задержаны пограничниками.

Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.

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Выезжая из города Тульча для рыбалки, румыны нечаянно пересекли украинскую границу в поисках удачного места, где будет клевать. Впрочем, вместо улова мужчины сами "попали на крючок" Госпогранслужбы.

Пограничники составили протоколы за незаконное пересечение границы (согласно ч. 2 ст. 204-1 КУАП) и передали иностранцев их коллегам со стороны Румынии. Плавсредство рыбаков изъято до решения суда.

Удалена лодка. Фото: Измаильский пограничный отряд
Изъятая лодка. Фото: Измаильский пограничный отряд

Напомним, 43-летнего французского каякера зафиксировали украинские пограничники на Дунае. Путешественник оказался в акватории порта "Рени", когда потерял ориентир и нечаянно попал на территорию Украины.

Кроме того, пограничники Измаильского отряда задержали двух граждан Румынии в украинском секторе Дуная, недалеко от города Вилково. Иностранцев передали румынским правоохранителям.

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