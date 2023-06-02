"Повернення до корупційних схем?": суд заблокував оновлене дипломування моряків

Дипломування моряків. Фото: google

Київський окружний адміністративний суд блокує процес прозорого дипломування моряків, який був ініційований урядовою постановою №1499 від 30 грудня 2022 року. Це рішення може привести до повернення корупційних схем.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Олександр Кубраков, віцепрем'єр-міністр з відновлення України та міністр розвитку громад, територій та інфраструктури, відзначив, що їх команда вже тривалий час бореться за прозору та зрозумілу систему дипломування моряків. Проте ця боротьба постійно стикається з опором тих, хто протягом багатьох років будував корупційні схеми на моряках.

"Ось і зараз знайшовся суддя, який своїм рішенням поставив під питання реформу дипломування. Це Балаклицький А.І., суддя сумнозвісного Київського окружного адміністративного суду, який своєю ухвалою у справі №320/17353/23 зупинив прозорий процес дипломування та фактично заборонив пов’язану з цим діяльність Адміністрації судноплавства", — зазначив Олександр Кубраков.

Проте представники уряду не погодилися з таким рішенням і планують подати апеляцію. Вони обіцяють продовжувати боротьбу та захищати інтереси українських моряків, будуючи систему дипломування без корупційних втручань і з використанням онлайн-інструментів та міжнародних практик.

Важливо зазначити, що подання апеляції не зупиняє виконання рішення суду. Тож Адміністрація судноплавства тимчасово припиняє надання послуг з дипломування моряків, визначених урядовою постановою №1499 від 30 грудня 2022 року.

Нагадаємо, за новою прозорою системою дипломування моряки отримали понад від початку року 2000 кваліфікаційних документів. У грудні 2022 року була запущена повна перебудова системи та її диджиталізація. Підхід до процедури проходження іспитів та отримання кваліфікаційних документів було змінено.

Зазначимо, на засіданні Кабінету міністрів України були прийняті відповідні зміни до постанови №1499, що сприятимуть спрощенню процедури отримання кваліфікаційних документів моряками. Тепер бувши в рейсі, документи за моряка може зробити його представник.