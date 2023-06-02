"Возвращение к коррупционным схемам?": суд заблокировал обновленное дипломирование моряков

Дипломирование моряков. Фото: google

Киевский окружной административный суд блокирует процесс прозрачного дипломирования моряков, инициированный правительственным постановлением №1499 от 30 декабря 2022 года. Это решение может привести к возвращению коррупционных схем.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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Александр Кубраков, вице-премьер-министр по восстановлению Украины и министр развития общин, территорий и инфраструктуры, отметил, что их команда уже долгое время борется за прозрачную и понятную систему дипломирования моряков. Однако эта борьба постоянно сталкивается с сопротивлением тех, кто много лет строил коррупционные схемы на моряках.

"Вот и сейчас нашелся судья, который своим решением поставил под вопрос реформу дипломирования. Это Балаклицкий А.И., судья пресловутого Киевского окружного административного суда, который своим определением по делу №320/17353/23 остановил прозрачный процесс дипломирования и фактически запретил связанную с этим деятельность Администрации судоходства", — отметил Александр Кубраков.

Однако представители правительства не согласились с таким решением и планируют подать апелляцию. Они обещают продолжать борьбу и защищать интересы украинских моряков, строя систему дипломирования без коррупционных вмешательств и с использованием онлайн-инструментов и международных практик.

Важно отметить, что представление апелляции не останавливает исполнение решения суда. Администрация судоходства временно прекращает предоставление услуг по дипломированию моряков, определенных правительственным постановлением №1499 от 30 декабря 2022 года.

Напомним, по новой прозрачной системе дипломирования моряки получили свыше с начала года 2000 квалификационных документов. В декабре 2022 года была запущена полная перестройка системы и ее диджитализация. Подход к процедуре прохождения экзаменов и получения квалификационных документов был изменен.

Отметим, на заседании Кабинета Министров Украины были приняты соответствующие изменения в постановление №1499, которые будут способствовать упрощению процедуры получения квалификационных документов моряками. Теперь, будучи в рейсе, документы за моряка может сделать его представитель.