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Повільні вбивці —морепродукти небезпечні для одеситів

26 листопада 2024 11:29
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Чи можна їсти морепродукти з Чорного моря
Мідії. Фото: ілюстративне/рибпатруль
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Попри те, що підрив Каховської ГЕС стався більше року тому, його наслідки загрожуватимуть природі й людям ще протягом десятиліть. Зокрема, йдеться про токсичні речовини й сполуки, які потрапили у Чорне море й можуть накопичуватися у живих організмах.

Про це розповіли в екологічній організації "Зелений лист".

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Екологи повідомляють, що на дні Каховського водосховища роками накопичувалися осади з промислових і сільськогосподарських підприємств, розташованих нижче за течією. Йдеться, зокрема, про такі метали, як цинк та кадмій. Після підриву дамби вони опинилися у Чорному морі. Сміття та важкі метали залягли на дні моря, а під час штормів підіймаються у верхні шари води. 

"Основного удару по екосистемі зазнав Дніпровсько-Бузький лиман. Він став основним буфером між Дніпром і Чорним морем. Велика кількість забруднюючих речовин залишилася саме на узбережжі цього лиману. І досі усе це забруднення потрапляє у воду і досягає одеського узбережжя", — пояснює в. о. директора Центру екології моря Віктор Коморін. 

Небезпечні ласощі

Екологи попереджають, що токсичні речовини можуть накопичуватися у тканинах морських мешканців, і, разом з морепродуктами, потрапляти в організм людини.

"Люди, які їдять морепродукти або п’ють воду, що містить високі рівні міді або цинку, можуть зазнавати проблем зі здоров’ям, зокрема проблеми з печінкою, серцем, нирками або нервовою системою", — говорять у "Зеленому листі".  

Особливу небезпеку становлять хлоровані органічні сполуки гептахлору та ПХБ. Вони мають тенденцію накопичуватися у жирових тканинах й викликати пошкодження нервової системи, що призводять до паралічу та смерті.

Нагадаємо, раніше ми писали про небезпеку почервоніння Чорного моря. Також ми повідомляли, чим можливо запобігти екологічній катастрофі на узбережжі Одещини.

Одеса Чорне море екологічна катастрофа Каховська ГЕС екологія морепродукти

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