Чи можна їсти морепродукти з Чорного моря

Мідії. Фото: ілюстративне/рибпатруль

Попри те, що підрив Каховської ГЕС стався більше року тому, його наслідки загрожуватимуть природі й людям ще протягом десятиліть. Зокрема, йдеться про токсичні речовини й сполуки, які потрапили у Чорне море й можуть накопичуватися у живих організмах.

Про це розповіли в екологічній організації "Зелений лист".

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Отрута у воді

Екологи повідомляють, що на дні Каховського водосховища роками накопичувалися осади з промислових і сільськогосподарських підприємств, розташованих нижче за течією. Йдеться, зокрема, про такі метали, як цинк та кадмій. Після підриву дамби вони опинилися у Чорному морі. Сміття та важкі метали залягли на дні моря, а під час штормів підіймаються у верхні шари води.

"Основного удару по екосистемі зазнав Дніпровсько-Бузький лиман. Він став основним буфером між Дніпром і Чорним морем. Велика кількість забруднюючих речовин залишилася саме на узбережжі цього лиману. І досі усе це забруднення потрапляє у воду і досягає одеського узбережжя", — пояснює в. о. директора Центру екології моря Віктор Коморін.

Небезпечні ласощі

Екологи попереджають, що токсичні речовини можуть накопичуватися у тканинах морських мешканців, і, разом з морепродуктами, потрапляти в організм людини.

"Люди, які їдять морепродукти або п’ють воду, що містить високі рівні міді або цинку, можуть зазнавати проблем зі здоров’ям, зокрема проблеми з печінкою, серцем, нирками або нервовою системою", — говорять у "Зеленому листі".

Особливу небезпеку становлять хлоровані органічні сполуки гептахлору та ПХБ. Вони мають тенденцію накопичуватися у жирових тканинах й викликати пошкодження нервової системи, що призводять до паралічу та смерті.

Нагадаємо, раніше ми писали про небезпеку почервоніння Чорного моря. Також ми повідомляли, чим можливо запобігти екологічній катастрофі на узбережжі Одещини.