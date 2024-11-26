Можно ли есть морепродукты из Черного моря

Мидии. Фото: иллюстративное/рыбпатруль

Несмотря на то, что подрыв Каховской ГЭС произошел более года назад, его последствия будут угрожать природе и людям в течение десятилетий. В частности, речь идет о токсичных веществах и соединениях, которые попали в Черное море и могут накапливаться в живых организмах.

Об этом рассказали в экологической организации "Зеленый лист".

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Экологи сообщают, что на дне Каховского водохранилища годами скапливались осадки с промышленных и сельскохозяйственных предприятий, расположенных ниже по течению. Речь идет, в частности, о таких металлах, как цинк и кадмий. После подрыва дамбы они оказались в Черном море. Мусор и тяжелые металлы залегли на дне моря, а во время штормов поднимаются в верхние слои воды.

"Основной удар по экосистеме получил Днепровско-Бугский лиман. Он стал основным буфером между Днепром и Черным морем. Большое количество загрязняющих веществ осталось именно на побережье этого лимана. До сих пор все это загрязнение попадает в воду и достигает одесского побережья", — объясняет и. о. директора Центра экологии моря Виктор Коморин.

Опасное лакомство

Экологи предупреждают, что токсичные вещества могут накапливаться в тканях морских обитателей и вместе с морепродуктами попадать в организм человека.

"Люди, которые едят морепродукты или пьют воду, содержащую высокие уровни меди или цинка, могут испытывать проблемы со здоровьем, в частности проблемы с печенью, сердцем, почками или нервной системой", — говорят в "Зеленом листе".

Особую опасность представляют хлорированные органические соединения гептахлора и ПХБ. Они имеют тенденцию накапливаться в жировых тканях и вызывать повреждения нервной системы, приводящие к параличу и смерти.

Напомним, ранее мы писали об опасности покраснения Черного моря. Также мы сообщали, чем возможно предотвратить экологическую катастрофу на побережье Одесчины.