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Повітряна тривога: де в Одесі тестуватимуть системи сповіщення

29 вересня 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Повітряна тривога: де в Одесі тестуватимуть системи сповіщення
Сповіщення тривоги. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі тестуватимуть системи сповіщення. Сигнал повітряної тривоги лунатиме в деяких районах міста. 

Про це повідомляє Одеська міська рада.  

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"Сьогодні, 29 вересня 2023 року, з 12.00 до 17.00 здійснюватиметься перевірка та тестування роботи міської точки оповіщення в районі Привокзальної площі. Можливе короткочасне звучання сирени", — йдеться в повідомленні.

Втім, крім тестування системи, можливе звучання й справжньої тривоги. Тож слід слідкувати за інформацією на офіційних джерелах. 

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних бомбосховищ та 135 протирадіаційних укриттів у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста повинні бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Загалом в місті працюють 353 захисні споруди всіх форм власності, з них 85 — у комунальній власності. За останні три місяці ми змогли збільшити місткість укриттів втричі, і зараз в них можуть сховатися 460 тисяч людей.

Нагадаємо, в Одеській області налічується 2453 укриття. Більшість із них — це найпростіші захисні споруди, 923 — профільні захисні споруди, а ще 602 — протирадіаційні укриття

Зазначимо, у Чорному морі значно збільшилась кількість ворожих кораблів. Крім того, ворог вивів на бойове чергування два ракетоносії. Рівень загрози залишається високим.

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