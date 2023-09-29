Воздушная тревога: где в Одессе будут тестировать системы оповещения

Уведомление тревоги. Фото: google

В Одессе будут тестировать системы оповещения. Сигнал воздушной тревоги будет раздаваться в некоторых районах города.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Читайте также:

"Сегодня, 29 сентября 2023, с 12.00 до 17.00 будет осуществляться проверка и тестирование работы городской точки оповещения в районе Привокзальной площади. Возможно кратковременное звучание сирены", — говорится в сообщении.

Впрочем, кроме тестирования системы, возможно звучание и настоящей тревоги. Поэтому нужно следить за информацией в официальных источниках.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных бомбоубежищ и 135 противорадиационных укрытий в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Всего в городе работают 353 защитных сооружения всех форм собственности, из них 85 — в коммунальной собственности. За последние три месяца мы смогли увеличить вместимость укрытий втрое, и сейчас в них могут укрыться 460 тысяч человек.

Напомним, в Одесской области насчитывается 2453 укрытия. Большинство из них — это простейшие защитные сооружения, 923 — профильные защитные сооружения, а еще 602 — противорадиационные укрытия.

Отметим, что в Черном море значительно увеличилось количество вражеских кораблей. Кроме того, враг вывел на боевое дежурство два ракетоносителя. Уровень угрозы остается высоким.