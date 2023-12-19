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Повітряна тривога на Одещині — чим атакує ворог

19 грудня 2023 20:52
оновлено: 21:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Повітряна тривога на Одещині 19 грудня
Російський безпілотник Shahed в небі. Ілюстративне фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські окупанти запустили ударні безпілотники по Одеській області увечері 19 грудня. В регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють Повітряні Сили.

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Повітряна тривога на Одещині 19 грудня

"Загроза ударних БпЛА для півдня Одещини!", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Повітряних Сил

О 18:57 Повітряні Сили попереджали про пух безпілотників типу "Shahed" з акваторії Чорного моря у напрямку Чорноморська.

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Скриншот допису Повітряних Сил

Крім того, про небезпеку застосування ворожих дронів повідомили для Затоки Одеської області.

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Скриншот допису Повітряних Сил

Нагадаємо, що увечері 19 грудня близько 19:00 в Одеській області було чутно вибухи. В регіоні тривала повітряна тривога через застосування ударних дронів. 

Також ми писали, що за словами Гуменюк, Одеська область продовжує залишатися однією з пріоритетних цілей ворога. Наразі росіяни взяли певну паузу в обстрілах півдня, готуючи новий масований удар. Тож найближчими днями слід реагувати на сигнали повітряної тривоги. 

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