Повітряна тривога на Одещині 19 грудня

Російський безпілотник Shahed в небі. Ілюстративне фото: скриншот з відео

Російські окупанти запустили ударні безпілотники по Одеській області увечері 19 грудня. В регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють Повітряні Сили.

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"Загроза ударних БпЛА для півдня Одещини!", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Повітряних Сил

О 18:57 Повітряні Сили попереджали про пух безпілотників типу "Shahed" з акваторії Чорного моря у напрямку Чорноморська.

Скриншот допису Повітряних Сил

Крім того, про небезпеку застосування ворожих дронів повідомили для Затоки Одеської області.

Скриншот допису Повітряних Сил

Нагадаємо, що увечері 19 грудня близько 19:00 в Одеській області було чутно вибухи. В регіоні тривала повітряна тривога через застосування ударних дронів.

Також ми писали, що за словами Гуменюк, Одеська область продовжує залишатися однією з пріоритетних цілей ворога. Наразі росіяни взяли певну паузу в обстрілах півдня, готуючи новий масований удар. Тож найближчими днями слід реагувати на сигнали повітряної тривоги.