Повітряна тривога на Одещині — чим атакує ворог
Російські окупанти запустили ударні безпілотники по Одеській області увечері 19 грудня. В регіоні оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють Повітряні Сили.
Повітряна тривога на Одещині 19 грудня
"Загроза ударних БпЛА для півдня Одещини!", — йдеться у повідомленні.
О 18:57 Повітряні Сили попереджали про пух безпілотників типу "Shahed" з акваторії Чорного моря у напрямку Чорноморська.
Крім того, про небезпеку застосування ворожих дронів повідомили для Затоки Одеської області.
Нагадаємо, що увечері 19 грудня близько 19:00 в Одеській області було чутно вибухи. В регіоні тривала повітряна тривога через застосування ударних дронів.
Також ми писали, що за словами Гуменюк, Одеська область продовжує залишатися однією з пріоритетних цілей ворога. Наразі росіяни взяли певну паузу в обстрілах півдня, готуючи новий масований удар. Тож найближчими днями слід реагувати на сигнали повітряної тривоги.
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