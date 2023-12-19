Воздушная тревога в Одесской области — чем атакует враг
Российские оккупанты запустили ударные беспилотники по Одесской области вечером 19 декабря. В регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают Воздушные силы.
Воздушная тревога в Одесской области 19 декабря
"Угроза ударных БпЛА для юга Одещины!" — говорится в сообщении.
В 18:57 Воздушные силы предупреждали о пуске беспилотников типа Shahed из акватории Черного моря в направлении Черноморска.
Кроме того, об опасности применения вражеских дронов сообщили для Затоки Одесской области.
Напомним, что вечером 19 декабря около 19:00 в Одесской области были слышны взрывы. В регионе продолжалась воздушная тревога из-за применения ударных дронов.
Также мы писали, что, по словам Гуменюк, Одесская область продолжает оставаться одной из приоритетных целей врага. Пока россияне взяли определенную паузу в обстрелах юга, готовя новый массированный удар, в ближайшие дни следует реагировать на сигналы воздушной тревоги.
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