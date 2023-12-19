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Воздушная тревога в Одесской области — чем атакует враг

19 декабря 2023 20:52
обновлено: 21:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Воздушная тревога в Одесской области 19 декабря
Российский беспилотник Shahed в небе. Иллюстративное фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские оккупанты запустили ударные беспилотники по Одесской области вечером 19 декабря. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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Воздушная тревога в Одесской области 19 декабря

"Угроза ударных БпЛА для юга Одещины!" — говорится в сообщении.

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Скриншот поста Воздушных сил

В 18:57 Воздушные силы предупреждали о пуске беспилотников типа Shahed из акватории Черного моря в направлении Черноморска.

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Скриншот поста Воздушных сил

Кроме того, об опасности применения вражеских дронов сообщили для Затоки Одесской области.

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Скриншот поста Воздушных сил

Напомним, что вечером 19 декабря около 19:00 в Одесской области были слышны взрывы. В регионе продолжалась воздушная тревога из-за применения ударных дронов.

Также мы писали, что, по словам Гуменюк, Одесская область продолжает оставаться одной из приоритетных целей врага. Пока россияне взяли определенную паузу в обстрелах юга, готовя новый массированный удар, в ближайшие дни следует реагировать на сигналы воздушной тревоги.

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