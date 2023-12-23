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Повітряна тривога на Одещині — чим атакує ворог

23 грудня 2023 10:25
оновлено: 10:52
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Повітряна тривога на Одещині — чим атакує ворог
Пуск ракети: Фото: росЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі та області наразі оголошена повітряна тривога. Моніторингові канали повідомляють про ракетну небезпеку. Також тривога звучить і в сусідній Миколаївській області. 

Про це повідомляють Повітряні Сили України.

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Повідомлення про авіаційну небезпеку. Фото: скриншот

О 10:43 моніторингові канали повідомляють про вихід балістики з тимчасово окупованого Криму. Загроза для Кропивницького, Кіровоградська область. 

Повідомлення про вихід балістики. Фото: скриншот

Де оголошена повітряна тривога

На півдні загроза для Одеської та Миколаївської областей. Також існує небезпека для північно-східних регіонів. 

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Більше про ситуацію на півдні

Нагадаємо, в Одеській області уночі внаслідок нальоту іранських дронів-камікадзе Shahed-136, уламками збитих БпЛА було пошкоджено школу. Внаслідок цього Біляївська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни за ч. 1 ст. 438 ККУ. 

Також ми писали, що 22 грудня, у деяких регіонах України лунали сигнали повітряної тривоги. Росіяни намагалися атакувати Україну зі стратегічної авіації, проте сили ППО на півдні ліквідували аж три винищувачі-бомбардувальники Су-34.

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