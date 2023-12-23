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Воздушная тревога в Одесской области — чем атакует враг

23 декабря 2023 10:25
обновлено: 10:52
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Воздушная тревога в Одесской области — чем атакует враг
Пуск ракеты: Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе и области объявлена воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают о ракетной опасности. Также тревога звучит и в соседней Николаевской области.

Об этом сообщают Воздушные Силы Украины.

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Уведомление об опасности. Фото: скриншот
Уведомление об авиационной опасности. Фото: скриншот

Где объявлена воздушная тревога

На юге - угроза для Одесской и Николаевской областей. Также существует угроза для северо-восточных регионов.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

В 10:43 мониторинговые каналы сообщают о выходе баллистики из временно оккупированного Крыма. Угроза для Кропивницкого, Кировоградская область.

Уведомление про пуски баллистики. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Больше о ситуации на Юге

Напомним, в Одесской области ночью в результате налета иранских дронов-камикадзе Shahed-136, обломками сбитых БПЛА была повреждена школа. В результате Беляевская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны по ч. 1 ст. 438 УКУ.

Также мы писали, что 22 декабря в некоторых регионах Украины звучали сигналы воздушной тревоги. Россияне пытались атаковать Украину со стратегической авиации, однако силы ПВО на юге ликвидировали три истребителя-бомбардировщика Су-34.

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