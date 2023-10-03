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Повітряна тривога: де в Одесі буде гучно

3 жовтня 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі тестуватимуть систему оповіщення
Гучномовець оголошує повітряну тривогу. Фото ілюстративне: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 3 жовтня, в Одесі тестуватимуть системи сповіщення. Сигнал повітряної тривоги лунатиме у Приморському районі міста, тож не слід завчасно панікувати.

Про це повідомляє Одеська міська рада.  

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"Сьогодні, 3 жовтня 2023 року, з 11.00 до 13.00 здійснюватиметься перевірка та тестування роботи міської точки оповіщення в районі Привокзальної площі. Можливе короткочасне звучання сирени", — йдеться в повідомленні.

Втім, крім тестування системи, можливе звучання й справжньої тривоги. Тож слід слідкувати за інформацією на офіційних джерелах. 

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних бомбосховищ та 135 протирадіаційних укриттів у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Зазначимо, під час тривоги всі паркінги міста повинні бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, в Одеській області налічується 2453 укриття. Більшість із них — це найпростіші захисні споруди, 923 — профільні захисні споруди, а ще 602 — протирадіаційні укриття

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