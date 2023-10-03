Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Воздушная тревога: где в Одессе будет громко arrow

Воздушная тревога: где в Одессе будет громко

3 октября 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе будут тестировать систему оповещения
Громкоговоритель объявляет воздушную тревогу. Фото иллюстративный: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 3 октября, в Одессе будут тестироваться системы оповещения. Сигнал воздушной тревоги будет раздаваться в Приморском районе города, поэтому не следует заблаговременно паниковать.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Читайте также:

"Сегодня, 3 октября 2023 года, с 11.00 до 13.00 будет производиться проверка и тестирование работы городской точки оповещения в районе Привокзальной площади. Возможно кратковременное звучание сирены", — говорится в сообщении.

Впрочем, кроме тестирования системы возможно звучание и настоящей тревоги. Поэтому следует следить за информацией на официальных источниках.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных бомбоубежищ и 135 противорадиационных укрытий в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Отметим, во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, в Одесской области насчитывается 2453 укрытия. Большинство из них — это простейшие защитные сооружения, 923 — профильные защитные сооружения, а еще 602 — противорадиационные укрытия.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

None

Выборы в Польше: ловушка, игра на национализме и драма власти

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз