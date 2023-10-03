В Одессе будут тестировать систему оповещения

Громкоговоритель объявляет воздушную тревогу. Фото иллюстративный: google.com

Сегодня, 3 октября, в Одессе будут тестироваться системы оповещения. Сигнал воздушной тревоги будет раздаваться в Приморском районе города, поэтому не следует заблаговременно паниковать.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"Сегодня, 3 октября 2023 года, с 11.00 до 13.00 будет производиться проверка и тестирование работы городской точки оповещения в районе Привокзальной площади. Возможно кратковременное звучание сирены", — говорится в сообщении.

Впрочем, кроме тестирования системы возможно звучание и настоящей тревоги. Поэтому следует следить за информацией на официальных источниках.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных бомбоубежищ и 135 противорадиационных укрытий в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Отметим, во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, в Одесской области насчитывается 2453 укрытия. Большинство из них — это простейшие защитные сооружения, 923 — профильные защитные сооружения, а еще 602 — противорадиационные укрытия.