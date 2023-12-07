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Повітряна тривога — в Одесі тестуватимуть систему оповіщення

7 грудня 2023 12:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Повітряна тривога — в Одесі тестуватимуть систему оповіщення
Сповіщення про повітряну тривогу. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні в Одесі тестуватимуть системи сповіщення.Сигнал повітряної тривоги лунатиме у Хаджибейському районі міста. 

Про це повідомляє Одеська міська рада. 

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"Сьогодні з 13:00 до 15:00 можливе короткочасне звучання міських сирен в районі вулиць Балківська — Грушевського — Маловського", — йдеться у повідомленні мерії. 

У відомстві зазначають, що будуть здійснюватися технічні заходи з перевірки працездатності точок оповіщення відповідними фахівцями.

Втім, крім тестування системи, можливе звучання й справжньої тривоги. Тож варто слідкувати за інформацією на офіційних джерелах.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних бомбосховищ та 135 протирадіаційних укриттів у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста повинні бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Загалом у місті працюють 353 захисні споруди всіх форм власності, з них 85 — у комунальній власності. За останні три місяці ми змогли збільшити місткість укриттів втричі, і зараз в них можуть сховатися 460 тисяч людей.

Нагадаємо, в Одеській області налічується 2453 укриття. Більшість із них — це найпростіші захисні споруди, 923 — профільні захисні споруди, а ще 602 — протирадіаційні укриття

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