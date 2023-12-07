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Воздушная тревога — в Одессе будут тестировать систему оповещения

7 декабря 2023 12:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Воздушная тревога — в Одессе будут тестировать систему оповещения
Оповещение о воздушной тревоге. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня в Одессе будут тестировать системы оповещения. Сигнал воздушной тревоги будет раздаваться в Хаджибейском районе города.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"Сегодня с 13:00 до 15:00 возможно кратковременное звучание городских сирен в районе улиц Балковской — Грушевского — Маловского", — говорится в сообщении мэрии.

В ведомстве отмечают, что будут осуществляться технические мероприятия по проверке работоспособности точек оповещения соответствующими специалистами.

Впрочем, кроме тестирования системы возможно звучание и настоящей тревоги. Поэтому следует следить за информацией на официальных источниках.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список убежищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных бомбоубежищ и 135 противорадиационных укрытий в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Всего в городе работают 353 защитных сооружения всех форм собственности, из них 85 — в коммунальной собственности. За последние три месяца мы смогли увеличить вместимость укрытий втрое, и сейчас в них могут укрыться 460 тысяч человек.

Напомним, в Одесской области насчитывается 2453 укрытия. Большинство из них — это простейшие защитные сооружения, 923 — профильные защитные сооружения, а еще 602 — противорадиационные укрытия.

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