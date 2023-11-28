Повітряна ціль на Одесу — оголошено повітряну тривогу
В Одесі та області оголошено повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляють про швидкісну ціль у напрямку обласного центру.
Про це повідомили у Повітряних силах.
"Одеса в укриття у вашому напрямку ракета", — йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Небезпека для півдня
Місцеві канали повідомляють про звуки вибухів у передмісті. Попередньо були пуски з бойової авіації над Чорним морем. Винищувачі СУ-35 випустили кілька ракет типу Х-31 у напрямку Одеської області.
Де оголошено тривогу
На півдні загроза залишається тільки для Одеської області. Також існує небезпека для прифронтових районів Дніпропетровської та Запорізької областей.
Бомбосховища в Одесі
Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.
Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.
Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.
Нагадаємо, Станом на 28 листопада, попри сильний шторм у Чорному морі, ворог вивів на чергування ракетоносії. Наразі існує підвищена загроза обстрілів.
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