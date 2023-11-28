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Повітряна ціль на Одесу — оголошено повітряну тривогу

28 листопада 2023 11:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Повітряна ціль на Одесу — оголошено повітряну тривогу
Пуск ракет з авіації. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі та області оголошено повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляють про швидкісну ціль у напрямку обласного центру. 

Про це повідомили у Повітряних силах. 

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"Одеса в укриття у вашому напрямку ракета", — йдеться у повідомленні Повітряних сил. 

Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

Небезпека для півдня

Місцеві канали повідомляють про звуки вибухів у передмісті. Попередньо були пуски з бойової авіації над Чорним морем. Винищувачі СУ-35 випустили кілька ракет типу Х-31 у напрямку Одеської області. 

Де оголошено тривогу

На півдні загроза залишається тільки для Одеської області. Також існує небезпека для прифронтових районів Дніпропетровської та Запорізької областей. 

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, Станом на 28 листопада, попри сильний шторм у Чорному морі, ворог вивів на чергування ракетоносії. Наразі існує підвищена загроза обстрілів. 

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