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В Одесі оголошено повітряну тривогу

23 листопада 2023 17:04
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі оголошено повітряну тривогу
Літак випускає бомби. Фото: LAF
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі та області оголошено повітряну тривогу через активність ворожої авіації. Моніторингові канали повідомляють ракетну небезпеку на півдні. 

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України. 

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Загроза для півдня

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Ізмаїльського району пройти до укриття. 

"Жителі Ізмаїльського району, рушайте в укриття та будьте там до кінця повітряної тривоги! Це дуже важливо!", — йдеться у повідомленні. 

Також моніторингові канали писали про атаку КАБами у районі острова Зміїний. 

Де оголошено тривогу

На півдні загроза залишається тільки для Одеської області. Також існує небезпека для прифронтових районів Донецької та Запорізької областей. 

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, наразі однією з головних проблем України на півдні є розмінування акваторії Чорного моря від мін та авіабомб. Це необхідно перш за все для більш безпечного проходження цивільних суден гуманітарними коридорами, проте для цього необхідна допомога міжнародних партнерів. 

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