В Одессе объявлена воздушная тревога

Самолет выпускает бомбы. Фото: LAF

В Одессе и области объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации. Мониторинговые каналы уведомляют о ракетой опасности на юге.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.

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Угроза для юга

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Измаильского района пройти в укрытия.

"Жители Измаильского района, отправьтесь в укрытия и будьте там до конца воздушной тревоги! Это очень важно!" — говорится в сообщении.

Также мониторинговые каналы писали об атаке УАБами в районе острова Змеиный.

Где объявлена тревога

На юге угроза остается только для Одесской области. Также существует опасность прифронтовых районов Донецкой и Запорожской областей.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список убежищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, одной из главных проблем Украины на юге является разминирование акватории Черного моря от мин и авиабомб. Это необходимо прежде всего для более безопасного прохождения гражданских судов по гуманитарным коридорам, однако для этого необходима помощь международных партнеров.