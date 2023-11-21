В Одесі лунають вибухи — у місті оголошено повітряну тривогу

Вибухи в нічному місті. Фото: google.com

В Одесі оголошено повітряну тривогу. Моніторингові пабліки повідомляють про вибухи у центральній частині міста. Радимо пройти до укриття та дочекатися відбою у безпечному місці.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.

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Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

Загроза для Одеського району

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Одеського району пройти до укриття.

"Одеський район, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги! Це важливо!", — йдеться у повідомленні.

Також є попередня інформація про "приліт" в області.

Оновлено 17:22. Моніторингові канали повідомляють, що Одесу попередньо було атаковано ракетою типу Х-31. А по території області окупанти випустили КАБи, які приземлилися у плавні.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, російська армія на півдні посилила вплив стратегічної авіації. Літаки дедалі частіше підіймаються у повітря для "контролю над ситуацією" над Чорним морем після значної втрати бойового флоту. Таким чином вони намагаються також тиснути на цивільні судна, які прямують гуманітарними коридорами.