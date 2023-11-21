В Одессе раздаются взрывы — в городе объявлена воздушная тревога

Взрывы в ночном городе. Фото: google.com

В Одессе объявлена воздушная тревога. Мониторинговые паблики сообщают о взрывах центральной части города. Советуем пройти к укрытию и дождаться отбоя в безопасном месте.

Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.

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Уведомление об опасности. Фото: скриншот

Угроза для Одесского района

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одесского района пройти к укрытию.

"Одесский район, находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги! Это важно!", — говорится в сообщении.

Также есть предварительная информация о "прилете" в области.

Обновлено 17:22. Мониторинговые каналы сообщают, что Одесса предварительно была атакована ракетой типа Х-31. А по территории области оккупанты выпустили КАБы, приземлившиеся в плавне.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, российская армия на юге усилила влияние стратегической авиации. Самолеты все чаще поднимаются в воздух для "контроля за ситуацией" над Черным морем после значительной потери боевого флота. Таким образом они пытаются также давить на гражданские суда, следующие гуманитарными коридорами.