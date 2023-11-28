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Воздушная цель на Одессу — объявлена воздушная тревога

28 ноября 2023 11:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Воздушная цель на Одессу — объявлена воздушная тревога
Пуск ракет из авиации. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе и области объявлена воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают о скоростной цели в направлении областного центра.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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"Одесса в укрытие в вашем направлении ракета", — говорится в сообщении Воздушных сил.

Уведомление об опасности. Фото: скриншот

Опасность для юга

Местные каналы сообщают о звуках взрывов в пригороде. Предварительно были пуски по боевой авиации над Черным морем. Истребители СУ-35 выпустили несколько ракет типа Х-31 в направлении Одесской области.

Где объявлена тревога

На юге угроза остается только для Одесской области. Также существует опасность для прифронтовых районов Днепропетровской и Запорожской областей.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, по состоянию на 28 ноября, несмотря на сильный шторм в Черном море, враг вывел на дежурство ракетоносители. В настоящее время существует повышенная угроза обстрелов.

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