Одеські морпіхи збили 5 дронів під час атаки ЗС РФ — відео

МВГ працює. Фото ілюстративне: Цензор.нет

Одеські військові знову показали майстерність у збитті ворожих дронів. Нещодавно морпіхи знищили 5 ворожих БпЛА під часнічної атаки, що є вражаючим результатом.

Про це повідомляє одеська 35-та окрема бригада імені Михайла Остроградського.

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Екіпаж мобільно-вогневої групи одеської 35 окремої бригади морської піхоти помітив у небі велику кількість ворожих дронів-камікадзе типу "Shahed-136/131". Завдяки швидкому реагуванню та злагодженим діям, зокрема й навідників, морпіхам вдалося знищити 5 російських БпЛА. Вони впали в поле і розірвалися, так і не долетів до своїх цілей.

"Це дуже відповідальна робота, тому що для збиття мені треба дати побратимам точні координати. Де вони летять, яка висота у них, яка швидкість. Якщо я неправильно їм скажу — вони не будуть розуміти за який час дрони до них долетять", — каже навідник підроділу Андрій.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про збиття ворожого дрона над Миколаївщиною. А також про те, що штучний інтелект буде допомагати військовим нищити ворожі БпЛА,