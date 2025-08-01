Одесские морпехи сбили 5 дронов во время атаки ВС РФ — видео

МВГ работает. Фото иллюстративное: Цензор.нет

Одесские военные снова показали мастерство в сбивании вражеских дронов. Недавно морпехи уничтожили 5 вражеских БпЛА во время ночной атаки, что является впечатляющим результатом.

Об этом сообщает одесская 35-я отдельная бригада имени Михаила Остроградского.

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Воздушный бой

Экипаж мобильно-огневой группы одесской 35 отдельной бригады морской пехоты заметил в небе большое количество вражеских дронов-камикадзе типа "Shahed-136/131". Благодаря быстрому реагированию и слаженным действиям, в частности наводчиков, морпехам удалось уничтожить 5 российских БпЛА. Они упали в поле и разорвались, так и не долетев до своих целей.

"Это очень ответственная работа, потому что для сбития мне надо дать побратимам точные координаты. Где они летят, какая высота у них, какая скорость. Если я неправильно им скажу — они не будут понимать за какое время дроны до них долетят", — говорит наводчик подразделения Андрей.

Напомним, недавно мы писали о сбитии вражеского дрона над Николаевщиной. А также о том, что искусственный интеллект будет помогать военным уничтожать вражеские БпЛА,