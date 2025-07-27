Россия атакует тыловые города дронами Италмас

Дрон в небе. Фото иллюстративное: Украинская правда

РФ постоянно накапливает боевые дроны, чтобы наносить массированные удары по тыловым регионам Украины. Применяются даже полузабытые и малоперспективные модификации БпЛА.

Об этом в рамках марафона "Єдині новини" сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

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Давление на тыл

Россияне пытаются применять все виды боевых дронов, которые только может произвести. В ход идут не только известные шахеды, но и такие малоперспективные проекты, как, например, БпЛА "Италмас". Эти беспилотники являются аналогом "Ланцетов" и могут лететь на расстояние до 200 километров.

"Сейчас россияне даже "Италмас" откопали, чтобы уменьшить давление на государство, на тыл. Все прекрасно понимают что идет война ресурсов и давление на тыл растет. Эти дроны — также орудие террора. Проект малоперспективный, но тем не менее, летит, взрывается и где-то даже попадает",— говорит Сергей Братчук.

Спикер УДА также добавил, что россияне намеренно выбирают целью гражданскую инфраструктуру тыловых городов.

Напомним, недавно мы писали о том, сколько памятников культурного наследия повредила РФ во время обстрела 24 июля. А также о том, почему российские дроны опасны и после сбивания.